Росавтодор одобрил заявку по строительству моста через Волгу с обходом Тольятти

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Федеральным дорожным агентством рассмотрен концессионный проект Самарской области «Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал».Заявка Главы регионана участие в отборе проектов по строительству или реконструкции автомобильных дорог и предоставления субъекту иных межбюджетных трансфертов одобрена и направлена для дальнейшего рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве транспорта Российской Федерации.Строительство моста через Волгу в обход Тольятти имеет важное значение для Самарской области. Появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие города Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк «Жигулевская долина», ОАО «АвтоВАЗ».«Реализация проекта обеспечит снятие инфраструктурных ограничений для дальнейшего ускоренного развития Самарско-Тольяттинской агломерации и повысит пропускную способность трассы М-5 «Урал», – подчеркнул заместитель главы РосавтодораКак отмечают в Росавтодоре, задействование транзитного потенциала Самарской области в трансконтинентальном проекте «Европа – Западный Китай» даст огромный мультипликативный эффект с точки зрения создания конкурентоспособного на мировом рынке центра опережающего развития и станет мощным стимулом для развития экономического пространства Приволжского федерального округа и России в целом.Напомним, что строительство мостового перехода через Волгу стал одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на встрече Президента России Владимира Путина и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова, которая состоялась сегодня в Москве. О реализации этого значимого для Автограда проекта шла речь в рамках урбанистического форума. Региональные и федеральные эксперты, среди которых были архитекторы, экономисты, социологи, отметили важность строительства моста для экономики Тольятти и всей губернии в целом. Этот объект особое место занимает в стратегии лидерства Самарской области. Его реализацию детально рассматривали в рамках проведения итоговой региональной стратегической сессии. Тогда Дмитрий Азаров отметил, что обязательно представит этот проект главе государства. Отметим также, что мостовой переход уже включен в проект транспортной стратегии развития страны до 2030 года и в проект стратегии пространственного развития России. Оба эти документа по поручению Президента будут утверждены до конца текущего года.Проект строительства на территории Самарской области станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Общая протяженность новой трассы 1-й технической категории составит 97 км, из которых 3,7542 км — мостовой переход через реку Волга в районе села Климовка, сообщает Департамент информационной политики.Фото pixabay.com