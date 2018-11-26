Реализации Национального плана развития конкуренции обсудили в регионах ПФО

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В режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание Федеральной антимонопольной службы с регионами Приволжского федерального округа по вопросам разработки и утверждения ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ.С докладом о реализации Национального плана от Самарской области выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.Министр отметил, что основная работа по определению ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Самарской области завершена. В регионе ведется активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках, включая региональные рынки водоснабжения и водоотведения сверх рекомендуемого Федеральной антимонопольной службой перечня. Из рекомендованных ФАС России рынков для содействия развитию конкуренции в региональный перечень не вошли только 4 рынка.На 11 товарных рынках, ранее отобранных в регионе, работа по содействию развитию конкуренции проводится уже с 2015 года и будет продолжена на более высоком качественном уровне. В их числе такие социально значимые рынки как рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских услуг, а также рынки перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам и услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет.Дмитрий Богданов рассказал, что по ряду рынков целевые значения индикаторов, закрепленные в материалах рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации на период до 2022 года, в Самарской области уже достигнуты: «Например, на 13 товарных рынках, включая рынок дорожной деятельности, рынок жилищного строительства и рынок услуг наружной рекламы, по итогам 2017 года доля присутствия частного бизнеса составила 100%. А на рынке услуг дошкольного образования Самарской области по состоянию на 1 января 2018 года действовало 106 организаций частной формы собственности при рекомендованном ФАС России значении не менее одной организации».Начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов отметил положительные результаты работы Правительства Самарской области: «Сформированный перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Самарской области согласован Федеральной антимонопольной службой одним из первых».Напомним, ранее главой региона Дмитрием Азаровым была поставлена задача перед органами исполнительной власти региона по выполнению Национального плана развития конкуренции: «Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой, - на повышении их качества», сообщает пресс-служба облправительства.