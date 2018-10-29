Работа главной сельскохозяйственной ярмарки Самары продлена до 25 ноября

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Такое решение было принято на еженедельном рабочем совещании в Администрации Самары, которое прошло в понедельник, 29 октября.В связи с подготовкой к проведению Парада Памяти 7 ноября ярмарка на площади Куйбышева в минувшие выходные завершила свою работу.Однако заместитель руководителя городского Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуграссказал о многочисленных обращениях от сельхозпроизводителей и жителей Самары с просьбами о продлении работы ярмарки, сообщает горадминистрация.«Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, Департаментом разработана концепция ее переноса на площадку рядом с музеем Алабина и продление работы ярмарки до 25 ноября», - отметил Владимир Петров.Первый заместитель Главы Самары Александр Карпушкин поручил до 1 ноября завершить демонтаж конструкций торговых павильонов на площади Куйбышева и переместить их к музею Алабина. Там планируется разместить 26 больших шатров, в которых будут располагаться оборудованные торговые места, в том числе для пенсионеров. По словам Владимира Петрова, покупателям по-прежнему будет представлен широкий ассортимент продукции: овощи, молочная и мясная продукция, мед и многое другое.Традиционно ярмарка открыта для посетителей по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00.