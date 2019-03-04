Рабочие самарского «Завода имени Тарасова» обеднели
4 марта 2019 09:50
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Это следует из недавно опубликованной отчетности завода. Так, в 2018 году его сотрудникам начислили 196,925 млн рублей.
Годом ранее этот показатель равнялся 243,044 млн рублей. При этом численность штата практически не изменилась. В прошлом году на «ЗиТе» работало 928 человек, в позапрошлом — 925, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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