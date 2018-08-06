Промышленные предприятия и вузы Самарской области должны объединить усилия для обеспечения экономического прорыва
6 августа 2018 11:17
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В региональном минпроме состоялось совещание на тему «Стратегии и инвестиционные планы развития промышленных предприятий Самарской области. Перспективы по обеспечению экономического прорыва». В нем приняли участие руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, депутаты Самарской Губернской Думы, представители промышленных предприятий, вузов и общественных организаций.
В своем вступительном слове глава областного минпрома Николай Брусникин поблагодарил «Союз работодателей Самарской области», который выступил инициатором встречи. «Ассоциация в целом хорошо оценивает деятельность нашего ведомства, – отметил врио министра. – При этом мы должны понимать, что перед нами стоят серьезные задачи. Все то, о чем говорил в послании и майских указах Президент Владимир Владимирович Путин, напрямую касается Самарскую область: 5% рост производительности труда, двукратное увеличение несырьевого экспорта, создание высокотехнологичных рабочих мест и так далее. Учитывая изначально высокие позиции региона в российской промышленности, на губернии лежит сверхзадача по обеспечению экономического прорыва».
Председатель комитета промышленной политики и конкурентоспособности «Союза работодателей Самарской области» Геннадий Кулаков выступил с рядом предложений по совершенствованию мер государственной поддержки и стратегий промышленных предприятий региона. В частности, он предложил региональному минпрому совместно с ассоциацией систематизировать и обобщить опыт лидеров промышленности губернии, чтобы в последующем подготовить предложения для перехода к новой стратегии управления экономикой региона.
««Успехи» нашей области в части экспорта около 5%, а нужно выходить на показатель более 20%. Во главе этого движения лежит конкурентоспособный продукт. Его могут создавать только креативные специалисты. Сейчас в регионе с населением более 3 миллионов человек всего 125 авторских свидетельств. Это в десятки раз меньше, чем в Китае и других развивающихся странах. Началом начал должна стать методология интенсивного овладения методами творчества. Должны появиться программы интеграции «школа-учебное заведение-производство». И лидером здесь, конечно, должно быть производство», – подчеркнул Геннадий Кулаков.
Представители четырех вузов: СНИУ имени академика С.П.Королева, СамГТУ, ТГУ и Волжского университета имени В.Н.Татищева – отметили важность использования промышленными предприятиями региона потенциала высших учебных заведений в процессе проведения НИОКР и решения вопроса кадрового обеспечения для достижения стратегических целей.
«Нужно найти механизм, который бы простимулировал нас взаимодействовать и был взаимовыгоден. Нужно отходить от практики «дайте денег и не учите нас жить». Деньги должны быть возвратными. Они должны стимулировать предприятия заказывать инжиниринг в вузах. Тогда вузы будут самостоятельно развиваться, создавать мощные инжиниринговые центры, центры компетенций. И делать это будут не для галочки, а для того чтобы помогать предприятиям решать их задачи», – отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.
В сою очередь руководители промышленных предприятий: ПАО «Кузнецов», ООО «Пегас-Агро», ООО «Росскат-Капитал» и ООО НВФ «СМС» – рассказали о планах по модернизации и расширению производств. Представители компаний также поделились опытом подготовки кадров.
«Когда к нам на практику приходят студенты они начинают с самых основ. Пока ты не разберешь и не соберешь обратно мопед, ты никогда не станешь хорошим инженером. За два года они получают определенные компетенции. И я призываю коллег не только надеяться на вузы, но и самим серьезно подходить к этому вопросу. Если вы берете студента, отвечайте за него», – подчеркнула генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник.
Подводя итоги обсуждения, заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов предложил регулярно проводить подобные расширенные совещания на базе регионального минпрома.
«Проблема квалифицированных кадров стоит не первый год. О ней говорят и в Союзе работодателей, и крупные промышленники. Министерство может выступить консолидирующим звеном, той площадкой, на которой эти вопросы будут не только обсуждаться, но и намечаться пути их решения. Тем более, что как мы видим диалог здесь получился по-настоящему живым и, как мне кажется, продуктивным», – отметил Александр Андриянов.
Поддержал эту инициативу и председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы Вячеслав Малеев.
«Сейчас в нашей стране действуют 104 федеральных программы, которые нацелены на финансирование промышленности. Предприятиям необходимо в них участвовать и брать деньги под 1%. Мы должны открыть этот «коридор» через наше Правительство, министерство промышленности. Наш комитет, в свою очередь, готов рассматривать все ваши предложения», – подчеркнул Вячеслав Малеев.
В конце совещания Николай Брусникин поблагодарил участников за содержательную беседу и отметил, что значительная часть предложений войдет в итоговый протокол. На его основе в министерстве подготовят соответствующий приказ, в котором будут прописаны конкретные сроки исполнения поручений, а за каждым пунктом будут закреплены ответственные специалисты, сообщает пресс-служба облправительства.
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