Проектный офис цифрового развития провел первую экспертную сессию в Самаре

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В среду, 5 сентября 2018 года, в департаменте информационных технологий и связи Самарской области проектный офис цифрового развития провел свою первую экспертную сессию «О возможности создания цифровой платформы и цифровых сервисов дополнительного образования».Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу 1 сентября.На мероприятии присутствовали эксперты в области высшего и дополнительного образования, цифровых технологий, представители органов законодательной и исполнительной власти.Открывая сессию, заместитель руководителя департамента – руководитель управления региональной информатизации Денис Шевченко подчеркнул: «Обсуждение вопросов создания цифровых платформ и цифровых сервисов обязательно нужно начинать именно со сферы образования, сосредоточить фокус своего внимания именно на образовательных цифровых проектах, тем самым способствуя повышению инвестиционной привлекательности нашего региона».Одна из главных составляющих создания цифровых проектов – это реализация принципов равного доступа обучающихся к современным цифровым образовательным сервисам вне зависимости от места их проживания. На это в своем выступлении обратила внимание депутат Самарской Губернской Думы Татьяна Бодрова.Представители разных сфер образования единогласно сошлись во мнении, что дефицит IT-специалистов с каждым годом растет. На сегодняшний день он составляет порядка 5 тысяч человек. Перед системой образования сейчас стоят важные, сложные задачи и, в первую очередь, увеличение количества детей, занимающихся техническим творчеством и научной деятельностью. Сейчас это примерно 15% от всех обучающихся в Самарской области. И, несмотря на это, наш регион в числе лидеров по данному показателю.«Чтобы решить данный вопрос, необходимо с дошкольной, школьной скамьи формировать у детей интересы для поступления на IT-специальности», - заметил Дмитрий Пашков, проректор по информатизации Самарского университета.В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что в области необходимо создание единого регионального центра всех уровней образования, который бы стал единым окном как для абитуриентов, так и для бизнеса. «Все будущие цифровые проекты для дополнительного образования будут разрабатываться при непосредственной поддержке проектного офиса», - резюмировал директор проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.В дальнейших планах проектного офиса - регулярное проведение экспертных сессий по цифровизации высшего образования, сельского хозяйства, промышленности, по итогам которых и на основании консультаций с экспертами и будут формироваться проекты, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com