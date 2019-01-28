Продукция Самарской области внесена в базу наилучших доступных технологий Росатома

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В конце 2018 года разработка АО «ТЯЖМАШ» была включена в «Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере капитального строительства объектов использования атомной энергии (базу наилучших доступных технологий) госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Речь идет о транспортном шлюзе с байонетным зацеплением полотен, предназначенном для применения на АЭС с реакторами ВВЭР. Данный проект реализован заводским конструкторским коллективом под руководством Сергея Дикарева.Перспективность разработки была признана на заседании Экспертного совета Росатома по отбору инновационных технологий. В этом году в его состав вошли более 60 специалистов из самой корпорации, государственных институтов развития (НАТТ, фонд «Сколково», АТР), профессиональных объединений, профильных вузов, а также различных НИИ и предприятий.За минувший год на рассмотрение было подано 135 предложений, но к заседанию допустили только 35, из которых в итоге в реестр попали 23. Оценка производилась с помощью 5-балльной шкалы по 11 критериям, в том числе по востребованности технологии, ее конкурентным преимуществам и экономической эффективности.Всем организациям, чьи новаторства были внесены в уникальную базу Росатома, выдан соответствующий сертификат. Благодаря этому АО «ТЯЖМАШ» будет иметь весомое конкурентное преимущество при продвижении своей продукции, а разработка предприятия получит рекомендацию к широкому применению в атомной энергетике, сообщает Минпромтех региона.