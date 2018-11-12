129

Губернаторпровёл заседание Правительства Самарской области, в ходе которого принят проект закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2019 год".По предложению Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области коэффициент, применяемый при расчёте ежемесячной стоимости патента для иностранных работников из безвизовых стран, устанавливается на уровне 1,9%.Установленный коэффициент, по результатам анализа Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, позволит сохранить привлекательность региона для иностранных работников по востребованным направлениям, в то же время не допуская резкого прироста рабочей силы из-за рубежа, сообщает Департамент информационной политики региона.Проект закона после одобрения кабмином отправлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.