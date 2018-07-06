Я нашел ошибку
Главные новости: 
Наш город-организатор игр ЧМ-2018 занял 4 место, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
В июне Самару посетило 224 тысячи туристов
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Сборная Швеции прилетела в Самару
Сборная Швеции прилетела в Самару
В рамках проекта
В рамках проекта "Модерн в облаках" в Самаре организованы концертные площадки
В Самарской области пройдут торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
В Самарской области пройдут торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
Девочка пострадала на железной дороге в Сызрани Она пыталась спасти застрявший на путях велосипед
Девочка пострадала на железной дороге в Сызрани
Путин рассказал о судьбе инфраструктуры ЧМ-2018 после чемпионата
Путин рассказал о судьбе инфраструктуры ЧМ-2018 после чемпионата
сегодня  Пятница, 6 июля, 14:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.26
0.03
EUR 73.96
0.25
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поделился мнением о пенсионной реформе

6 июля 2018 11:54
114
Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поделился мнением о пенсионной реформе
По его мнению, правительство запоздало с инициативой и слабо ее подает».

С тех пор как премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о планах по повышению пенсионного возраста, эта тема находится в центре внимания российского общества. Пока правительственная инициатива воспринимается большинством россиян в штыки, ряд экспертов указывает на необходимость скорейших изменений, как того требует экономическая и социальная ситуация, сложившаяся в стране за последние годы. Эту точку зрения разделяет и президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, пишет ФедералПресс:

«Перед тем как повышать пенсионный возраст, необходимо представить экономические выкладки, просчитать выгоду для человека и экономики. Будущий пенсионер должен быть уверен, что его пенсия сохранится и увеличится. Для чего потребуется принятие нового ряда законов. Хотелось бы, чтобы в них учли ряд важных моментов.
Первое: гражданин может заниматься интеллектуальной деятельностью или легким физическим трудом, а может зарабатывать тяжелым трудом, но не подпадать под категорию льготников. Соответственно, нужно учесть особенности каждой из таких групп работников.
Второе: есть люди после 60 лет, морально и физически готовые работать эффективно. Как человек пенсионного возраста знаю это по себе. Но есть и те, которых после 60 можно заменить на более подвижные, активные, выносливые кадры. Чтобы этого не происходило, предпринимателям нужно дать альтернативу – создать условия, чтобы им было выгодно держать у себя будущих пенсионеров или работающих пенсионеров. Как вариант, разработать систему, которая позволила бы предпринимателю уменьшить размеры отчислений в пенсионный фонд за такого работника хотя бы на 10–15 %.
Третье: государство должно позаботиться о бесплатном обучении людей почтенного возраста компьютерной грамоте. Это опять же будет выгодно и им самим для поиска и освоения работы, и организациям, в которых они трудятся. На Западе это давно практикуется.
Нужно понимать, что повышение пенсионного возраста должно рано или поздно произойти. Состояние российской экономики и биологическое состояние человека позволяет ему работать больше 60 лет. Продолжительность жизни увеличилась, и возраст выхода на пенсию требует корректировки, как это произошло в других государствах. В этом смысле наше правительство запоздало с инициативой и внедряет ее только сейчас. Эту идею я целиком поддерживаю, но, к сожалению, пока она слабо подана политически и экономически. Надеюсь, в дальнейшем мы дождемся грамотного обоснования».
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
6 июля 2018  13:59
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
МинЖКХ в месячный срок поручено представить качественный план. Экономика региона
49
6 июля 2018  13:53
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Готовность учреждений образования – 18,6%. Экономика региона
74
6 июля 2018  11:54
Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поделился мнением о пенсионной реформе
Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поделился мнением о пенсионной реформе
По его мнению, правительство запоздало с инициативой и слабо ее подает». Экономика региона
114
Весь список
Финансы и Банки
6 июля 2018  11:21
Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут тратить бонусы на подписку на музыкальный сервис Apple Music
Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут тратить бонусы на подписку на музыкальный сервис Apple Music
Абоненты также могут создавать свои собственные плейлисты и делиться музыкой с друзьями. Финансы и Банки
109
4 июля 2018  21:05
В результате областной бюджет не досчитался 22,7 млн рублей.
За землю под ТЦ «Парк Хаус» не платили три года
В результате областной бюджет не досчитался 22,7 млн рублей.   Финансы и Банки
453
4 июля 2018  11:58
Сбербанк продлил акцию «Приведи друга» для малого бизнеса
Сбербанк продлил акцию «Приведи друга» для малого бизнеса
Принять участие в акции будет проще, чем раньше. Финансы и Банки
259
Весь список
Строительство
4 июля 2018  13:36
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
248
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
470
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
359
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
383
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1594
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1554
Весь список
Бизнес
6 июля 2018  08:15
Рост продаж новых автомобилей в первый летний месяц замедлился почти вдвое по сравнению с маем. Среди причин участники рынка называют более высокую базу 2017 года, сезон отпусков и даже чемпионат мира по футболу.
Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8%
Рост продаж новых автомобилей в первый летний месяц замедлился почти вдвое по сравнению с маем. Среди причин участники рынка называют более высокую базу 2017 года,... Бизнес
187
5 июля 2018  20:55
Но участники рынка считают существующую ЕГАИС достаточной для контроля мерой.
Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками
 Но участники рынка считают существующую ЕГАИС достаточной для контроля мерой.   Бизнес
316
4 июля 2018  10:33
В Самарской области запущена федеральная программа для малого бизнеса «Бизнес класс»
В Самарской области запущена федеральная программа для малого бизнеса «Бизнес класс»
Принять участие в проекте могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Бизнес
211
Весь список


Новости компаний
4 июля 2018  07:15
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.
Разработчик российских ракет РКК «Энергия» сменит руководителя
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.   Новости компаний
342
3 июля 2018  11:46
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне.
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне. Новости компаний
292
2 июля 2018  21:02
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.
Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.   Новости компаний
395
29 июня 2018  23:25
Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление.
Twitter разработал инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление
Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление. Новости компаний
785
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
262
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
180
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
202
Весь список
Транспорт
6 июля 2018  11:33
В аэропорту Курумоч 240 пассажиров авиарейса
В аэропорту Курумоч 240 пассажиров авиарейса "Самара-Барселона" более 15 часов ждали вылета
Причина задержки рейса — отсутствие оборотов на правом двигателе. Транспорт
134
5 июля 2018  11:55
Самарцы просят продлить вдоль набережной маршрут 19-го троллейбуса
Самарцы просят продлить вдоль набережной маршрут 19-го троллейбуса
В городском департаменте транспорта ответили, что рассмотрят предложенный вариант при наличии финансов. Транспорт
297
4 июля 2018  20:18
Интервал движения составит в среднем 20 минут.
По многочисленным просьбам самарцев автобусы маршрута № 35 будут следовать до Дома молодежи
Интервал движения составит в среднем 20 минут.   Транспорт
572
4 июля 2018  11:39
Россияне останутся без плацкарта
Россияне останутся без плацкарта
В вагонах нового типа появятся места для перевозки багажа, а также душевые кабины. Транспорт
339
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
296
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1763
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2203
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
819
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
916
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
293
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2400
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1465
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2656
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
172
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
539
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
829
Весь список

Мероприятия
В рамках проекта "Модерн в облаках" в Самаре организованы концертные площадки
6 и 7 июля в Самаре пройдут танцевальные флешмобы
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда