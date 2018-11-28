Предпринимательница из Самары завоевала «серебро» в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2018»

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В Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского молодежного экономического конгресса молодых предпринимателей прошел финал конкурса «Молодой предприниматель России – 2018». Конкурс состоялся при поддержке российского центра содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель» и федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».В этом году за победу в восьми номинациях боролись представители из 61 региона Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.В этом году во всероссийский этап конкурса прошло 4 победителя регионального этапа на основе заочных оценок заявок экспертами по следующим номинациям:«Социальное предпринимательство» - Леонид Романов с проектом системы контроля и учета энергоресурсов АСКУЭ;«Интернет-предпринимательство» - Мария Ермакова из города Сызрань со своим интернет-магазином “Сахарный поссум”— помимо продажи кормов для экзотических животных от различных производителей, на портале можно купить корм и собственного производства;«Инновационное предпринимательство» - Евгений Фомин c брендом мороженого ICEBOX;«Сельское хозяйство» - Анастасия Денисова с проектом сыроварни «Козья Мамочка», специализирующийся на производстве натуральных экологически чистых сыров из цельного фермерского козьего и коровьего молока без добавления консервантов, сухого молока и растительных жиров. Именно этот проект принес победу самарской предпринимательнице и стал вторым в номинации.«Я участвую ради новых знакомств и новых бизнес-кейсов. Считаю, что лучше верить в победу, чем в проигрыш, потому что отсутствие веры – это своеобразная ложь перед самим собой. Много времени ушло на подготовку к конкурсу и в этом мне помогла программа «Ты – предприниматель» – своими консультациями, мастер-классом по ораторскому мастерству и, конечно же, всесторонней поддержкой. Выходить на сцену всегда приятно, а когда ты действительно оправдываешь свою веру в победу – приятнее вдвойне. Для меня стать вторым лучшим предпринимателем года России очень радостно и ответственно, я убеждаюсь, что все делаю не зря и занимаюсь тем, что приносит радость мне и другим людям»,- прокомментировала свою победу Анастасия.