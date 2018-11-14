Правительство РФ утвердило график двухэтапной индексации тарифов ЖКХ
14 ноября 2018 11:57
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа, информирует пресс-служба кабмина.
Ранее тарифы ЖКХ индексировались один раз в год — только с 1 июля и, как правило, в среднем на 4%. В 2019-м данный показатель составит 4,1%. Индексация платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 января составит 1,7%, а с 1 июля — дополнительно 2,4%.
Это направлено на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение с января ставки НДС, не превышала обычного уровня, пишет Лайф.
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