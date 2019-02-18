Поволжский энергетический форум открывает двери

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С 19 по 21 февраля в ВК «Экспо-Волга» пройдет 25-ая выставка «Энергетика». Проект становится центром притяжения: организаторы предложат посетителям ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации.Проект заручился поддержкой Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Самарской губернской думы, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Администрации городского округа Самара и Самарской сетевой компании.«Выставка «Энергетика» является крупнейшей в Поволжском регионе, она проводится в Самаре ежегодно и имеет большое значение для социально-экономического развития Самарской области, - подчеркнул Председатель Самарской губернской думы Геннадий Петрович Котельников.Выставка-форум объединит более 65 российских и зарубежных компаний, которые представят свое электротехническое и энергетическое оборудование в работе и расскажут о его возможностях. Впервые в ходе экспозиции будут участвовать такие крупные компании, как «БелОМО», «Росэнергосервис», «Босфор электро», «Крейт», «Протон». А также постоянные участники выставки-форума - СамГТУ, «Эти Электроэлемент», «ЗЭТО», «Сонэл», и «Свердловский завод трансформаторов тока».В рамках проведения официальных мероприятий состоится пленарное заседание «Особенности энергосистемы Самарской области», в котором примет участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области - Марков Сергей Васильевич. Одной из самых заметных тем станет «Энергоэффективная реновация: возможности для региона»: конференцию под таким названием проведут представители «ПО ЖКХ».Для представителей малого и среднего бизнеса будет интересен семинар «Госзакупки. Новые изменения в Закон 44-ФЗ и КоАП РФ». ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» представит презентацию проекта «Цифровая трансформация 2030», в ходе которой пояснят, что такое цифровая трансформация в электросетевом комплексе и расскажут про варианты усовершенствования логики процессов управления сетями.Также в рамках проведения официальных мероприятий состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2018» и Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Выставка будет интересна и молодому поколению. Традиционно в рамках форума, совместно с областным ГБУ «РАЭПЭ» и Самарским государственным техническим университетом будет представлена «Школа молодого энергетика» для учеников старших классов.