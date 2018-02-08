Потребление электроэнергии в Самарской области в январе 2018 года увеличилось на 0,3%
8 февраля 2018 10:22
126
Как сообщает Самарское РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области за январь 2018 года составило 2226,3 млн кВт∙ч, что на 0,3 % больше объема потребления за тот же месяц прошлого года.
В январе 2018 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области составила 2421,6 млн кВт∙ч, что на 25,4 % больше, чем в январе 2017 года.
Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в январе 2018 года
зафиксирован 26 января в 9:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -13,0 °С. Его значение составило 3473 МВт, что на 108 МВт (3,0 %) ниже максимума потребления мощности января 2017 года.
«Увеличение выработки электроэнергии в энергосистеме Самарской области в январе 2018 года по отношению к январю прошлого года связано с увеличением выработки электроэнергии Жигулевской ГЭС и тепловых электростанций. Увеличение выработки ГЭС обусловлено увеличением напора и расхода воды через гидроагрегаты. При этом тепловые электростанции работали по плановому графику с учетом схемно-режимной ситуации. Незначительное увеличение потребления электроэнергии в Самарской энергосистеме в январе 2018 года связано с увеличением электропотребления предприятий нефтепроводного транспорта и железнодорожного транспорта. Среднемесячная температура наружного воздуха в январе 2018 года на территории энергосистемы была на уровне показателя прошлого года», – пояснил директор Самарского РДУ Сергей Аникин.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 февраля 2018 13:30
Управляющей компанией подведены итоги работы за истекший год. Экономика региона
143
8 февраля 2018 10:22
Такие данные получены по сравнению с январем 2017 года. Экономика региона
125
7 февраля 2018 23:59
Столь низкий показатель может добавить ЦБ решимости при снижении ставки, допускают аналитики. Экономика региона
291
Финансы и Банки
8 февраля 2018 13:05
Банкоматы и информационно-платежные терминалы – давно ушли только от функции «снять/внести». Финансы и Банки
154
7 февраля 2018 17:30
Риск распространения санкций на суверенный долг России после обнародования доклада Минфина США снизился, и это окажет позитивное влияние на курс рубля в 2018 году,... Финансы и Банки
276
7 февраля 2018 17:11
В рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury. Финансы и Банки
285
Строительство
8 февраля 2018 16:06
Многие люди нуждаются в жилье, и решаются снять себе квартиру. Понятно, что это может потребовать усилий, так как не всегда просто найти подходящий вариант.... Строительство
25
7 февраля 2018 18:56
ЖК «Парк легенд» - масштабная застройка территории, принадлежащей ранее заводу ЗИЛ. Строительство
54
5 февраля 2018 13:04
На сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов. Строительство
487
Новости
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1138
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1104
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2158
Бизнес
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
108
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
659
22 января 2018 17:14
Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота. Бизнес
203
Новости компаний
8 февраля 2018 11:12
В общей сложности планируется в феврале-марте установить порядка 130 подобных боксов. Новости компаний
168
8 февраля 2018 10:28
Сейчас он занимает пост исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок завода. Новости компаний
167
6 февраля 2018 11:49
Всё большую популярность у потребителей приобретают предоставляемые гарантирующим поставщиком дистанционные сервисы. Новости компаний
251
4 февраля 2018 12:54
С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in. Новости компаний
430
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
112
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
234
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
263
Транспорт
7 февраля 2018 10:59
Проверка проведена по сообщениям жителей города. Транспорт
271
6 февраля 2018 10:22
Более 260 единиц специализированной техники продолжают работу по расчистке проезжей части федеральных. Транспорт
190
5 февраля 2018 11:55
Речь идет о работе во время ЧМ-2018. Транспорт
310
5 февраля 2018 11:49
Такие данные получены по сравнению с прошлым годом. Транспорт
172
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
509
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
541
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1772
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
598
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
593
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7240
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
397
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3472
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2004
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2430
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2319
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1946
Мероприятия