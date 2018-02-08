Потребление электроэнергии в Самарской области в январе 2018 года увеличилось на 0,3%

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Как сообщает Самарское РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области за январь 2018 года составило 2226,3 млн кВт∙ч, что на 0,3 % больше объема потребления за тот же месяц прошлого года.В январе 2018 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области составила 2421,6 млн кВт∙ч, что на 25,4 % больше, чем в январе 2017 года.Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в январе 2018 годазафиксирован 26 января в 9:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -13,0 °С. Его значение составило 3473 МВт, что на 108 МВт (3,0 %) ниже максимума потребления мощности января 2017 года.«Увеличение выработки электроэнергии в энергосистеме Самарской области в январе 2018 года по отношению к январю прошлого года связано с увеличением выработки электроэнергии Жигулевской ГЭС и тепловых электростанций. Увеличение выработки ГЭС обусловлено увеличением напора и расхода воды через гидроагрегаты. При этом тепловые электростанции работали по плановому графику с учетом схемно-режимной ситуации. Незначительное увеличение потребления электроэнергии в Самарской энергосистеме в январе 2018 года связано с увеличением электропотребления предприятий нефтепроводного транспорта и железнодорожного транспорта. Среднемесячная температура наружного воздуха в январе 2018 года на территории энергосистемы была на уровне показателя прошлого года», – пояснил директор Самарского РДУ Сергей Аникин.