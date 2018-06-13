Потребление электроэнергии в Самарской области в мае 2018 года увеличилось на 2,3%

По оперативным данным Самарского РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в мае 2018 года составило 1781,5 млн кВт∙ч, что на 2,3 % больше объема потребления за май 2017 года.В мае 2018 года выработка электроэнергии региона увеличилась на 17,0 % по сравнению с маем 2017 года и составила 2111,9 млн кВт∙ч.Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области с января по май 2018 года составило 10269,9 млн кВт∙ч, что на 2,4 % больше, чем за такой же период 2017 года.