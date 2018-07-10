Потребление электроэнергии в Самарской области в июне 2018 года увеличилось на 4,6%

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» Самарское РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области за июнь 2018 года составило 1793,3 млн кВт•ч, что на 4,6 % выше объема потребления за июнь 2017 года.В июне 2018 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области увеличилась на 6,4 % по сравнению с июнем 2017 года и составила 2073,0 млн кВт•ч. Рост показателя связан с увеличением выработки электроэнергии Жигулевской ГЭС и тепловых электростанций. Увеличение выработки ГЭС обусловлено увеличением напора и расхода воды через гидроагрегаты. При этом тепловые электростанции работали по плановому графику с учетом схемно-режимной ситуации.Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) составила 27,4 % от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 568,3 млн кВт•ч, что на 10,5 % выше, чем за июнь 2017 года.Выработка электроэнергии Жигулевской ГЭС составила 71,8 % от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 1488,3 млн кВт•ч, что на 4,2 % выше, чем за июнь 2017 года.Выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий Самарской области составила 0,8 % от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 16,5 млн кВт•ч, что на 176,2 % выше, чем за июнь 2017 года.Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области с января по июнь 2018 года составило 12062,8 млн кВт•ч, что на 2,7 % выше объема потребления аналогичного периода 2017 года.