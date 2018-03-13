Потребление электроэнергии в Самарской области в феврале 2018 года увеличилось на 2,6%

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Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в феврале 2018 года увеличилось на 2,6% по сравнению с февралем 2017 года.В феврале 2018 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области увеличилась на 28,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 2216,2 млн кВт∙ч. Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) составила 57,8 % от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 1281,6 млн кВт∙ч, что на 20,9% выше, чем за февраль 2017 года.Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в феврале 2018 года зафиксирован 14 февраля в 9:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -15,3 °С и составил 3551 МВт, что на 4 МВт (0,1%) ниже максимума потребления мощности февраля 2017 года, сообщает Самарское РДУ.