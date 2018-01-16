Потребление электроэнергии в Самарской области в 2017 году увеличилось на 0,6%

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По оперативным данным Самарского РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в 2017 году составило 23295,6 млн кВт∙ч, что на 0,6 % больше, чем в 2016 году.Без учета влияния 29 февраля 2016 года прирост составил 0,9 %.Электростанции энергосистемы Самарской области за 2017 год выработали 22107,3 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 3,1 % больше выработки за 2016 год. Без учета влияния 29 февраля 2016 года прирост составил 3,4 %.Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в декабре 2017 года составило 2234,9 млн кВт∙ч, что на 2,5 % меньше объема потребления за декабрь 2016 года.Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в декабре 2017 года зафиксирован 18 декабря в 17:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -10,9 °С.Его значение составило 3460 МВт, что на 164 МВт (4,5 %) ниже максимума потреблениямощности, достигнутого в декабре 2016 года.