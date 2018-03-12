Получить услуги «Газпром газораспределение Самара» теперь можно через многофункциональные центры региона
12 марта 2018 11:08
141
Для повышения доступности предоставления услуг населению компания «Газпром газораспределение Самара» заключила генеральное соглашение о
сотрудничестве с У МФЦ Самарской области. Теперь юридические лица могут получить услуги газораспределительной организации в многофункциональных
центрах области.
В рамках сотрудничества через многофункциональные центры в 13 муниципальных образованиях можно получить технические условия и заключить
договор на техническое подключение. Ознакомиться с адресами МФЦ и офисов компании «Газпром газораспределение Самара» можно на сайте 63gaz.ru.
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