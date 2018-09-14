Подведены итоги международного саммита VOLGA ANGELS в Самарской области

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С 7 по 9 сентября в загородном комплексе «Русская охота» прошла крупнейшая в России встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и представителей власти.Международный саммит объединил более 200 участников: частных инвесторов (из 22 стран мира), представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США.Саммит прошел при поддержке Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба региона. Программный партнер - Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор – YellowRockets. Организатор саммита – Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.В рамках деловой программы VOLGA ANGELS состоялись пленарные дискуссионные панели и круглые столы, где ведущие игроки венчурного рынка обсудили главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты узнали о практических навыках инвестирования на ранних стадиях и открыли для себя возможности в перспективе соинвестировать с профессионалами.В ходе саммита было подписано соглашение между World Business Angels Investment Forum (WBAF) и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. WBAF – международная организация, специализирующаяся на поддержке бизнес-ангельских инвестиций на ранних стадиях. По мнению президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталия Полехина, заключение соглашения даст возможность российским проектам из регионов активнее развиваться на федеральном и на глобальном уровне: «Подписанный документ позволит наладить сотрудничество и принести больше инвестиций в российские и самарские стартапы. Иностранный инвестор - это не просто деньги. Имея такого инвестора в своем проекте, стартап получает возможность выхода на зарубежный рынок и поддержку в продвижении своего продукта. Международные инвесторы далеки от политики, это люди, которые думают о возможностях. В Самарской области есть большое количество недооцененных проектов, которые имеют огромный потенциал».Еще одно соглашение было подписано в рамках саммита между Национальной ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА) и Самарским университетом путей сообщения. Соглашение с крупнейшим в России сообществом бизнес-ангелов позволит презентовать университетские проекты членам НАБА и получать обратную связь по вопросам коммерциализации разработок и привлечения инвестиций.На саммите были объявлены победители премии Seed Angels Early Stage Investment Awards. Бизнес-ангелом года признан основатель SmartHub Богдан Яровой. Премию «Фонд ранней стадии года» получил Starta Ventures. За вклад в развитие рынка инвестиций ранней стадии награжден основатель AltaIR Capital и клуба инвесторов AltaClub Игорь Рябенький. Премия учреждена Национальной ассоциацией бизнес-ангелов в 2009 году и вручается ежегодно.Основатель YellowRockets Сергей Богданов напомнил, что Volga Angels - единственное мероприятие в России, которое включено в календарь Европейской ассоциации бизнес-ангелов: «Чтобы помочь стартапам из России выйти на глобальные рынки, мы должны находиться внутри общего венчурного сообщества, должны иметь партнеров и контакты в разных странах Европы, Азии и Америки. Важно, что здесь более опытные инвесторы обучают тех, кто только собирается стать бизнес-ангелом и надеемся, что в России появится больше инвесторов, которые будут инвестировать на ранних стадиях».Врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил масштабность мероприятия и большое количество стартапов, которые формируют здесь деловые контакты: «Это мощный стимул для наших ученых, для молодых людей, у которых есть хорошие идеи, но они не всегда могут их реализовать, потому что им не хватает опыта и ресурсов. Соединение их идей и интересов крупнейших венчурных предпринимателей создает очень мощный синергетический эффект. Он двигает вперед экономику региона, стимулирует активность наших молодых предпринимателей. Все это приносит для Самарской области дополнительные налоги, новые рабочие места и позволяет нам оставаться лидерами в этой сфере».Напомним, ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров, отмечал важность оказания поддержки стартапов в регионе, и необходимость выведения этой работы на иной уровень.