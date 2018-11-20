Подведены итоги конкурса бизнес-идей для старшеклассников «Потенциал» в Самарской области

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В Самарской области уже в четвертый раз в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» проводится конкурс для старшеклассников. Он реализуется при поддержке областного Правительства и министерства экономического развития и инвестиций региона.С начала осени программа «Ты – предприниматель» открыла набор на конкурс бизнес-идей среди школьников от 14 до 18 лет. Любой желающий мог попробовать себя в предпринимательстве, стартуя с презентации идеи до финальной защиты проекта перед жюри.За несколько месяцев команда проекта смогла вовлечь более 1000 школьников со всей области. На участие в конкурсе подали заявки более 80 человек. В рамках акселератора и подготовки к финальной защите юные предприниматели посетили мастер-классы по ораторскому мастерству, участвовали в сессиях по доработке и поиску бизнес-идей, мастер-классах по маркетингу и искусству самопрезентации.15 ноября дошедшие до финала 23 конкурсанта представили свои проекты перед составом жюри.«За 4 года проведения конкурса у нас в регионе сформировался целый пласт позитивно настроенных молодых людей, которые нацелены на созидание. - отмечает министр Дмитрий Богданов. - Опыт их участия в конкурсе бесценен, даже для тех, кто не вышел в финал, ведь ребята получили уникальные знания, и мы и дальше будем поддерживать их работу».Проекты конкурсантов отличались смелостью и продуманностью: платформа для обучения, промышленный квадрокоптер, прокат велосипедов (аналог каршеринга), мобильное приложение для музыкантов, удобный сервис для путешествий, кафе, где угощают «правильной едой» и т.д.Некоторые участники представили проекты, в которых описали свою версию эко-будущего страны.Победителями конкурса стали:1 место и главный приз – квадрокоптер – Ряжина Марина и действующий интернет-магазин «Masya slime» по производству слаймов;2 место и кшн-камера – Малкин Александр и приложение «HEALTHCARE», которое станет домашним врачом и сэкономит время пациента на поход к врачу;3 место и умные часы – Маслов Олег и электронный девайс для безопасности пешеходов «Self Safe». Олег уже имеет патент РФ на полезную модель, ряд публикаций и опытный образец.Все участники получили подарки от программы «Ты – предприниматель» – фирменные майки, блокноты и ручки, а также полезные подарки от членов жюри, сообщает пресс-служба облправительства.