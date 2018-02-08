По итогам 2017 года ОЭЗ «Тольятти» вновь подтвердила свою эффективность
8 февраля 2018 13:30
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На сайте ОЭЗ опубликован ежегодный итоговой отчет, который отражает достижения проекта за период. Главным из них является выполнение основных показателей эффективности, установленных для ОЭЗ Правительством России. Площадки оценивают по параметрам, в числе которых привлечение инвесторов, создание рабочих мест, инвестиции и выручка резидентов.
«Промышленная и трудовая слава Тольятти – гордость всей страны и каждого жителя Самарской области. Здесь живут масштабные и очень энергичные люди. Наша задача - создавать условия для экономического роста территории, создания новых рабочих мест, – сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. – Важную роль в этом процессе играет ОЭЗ «Тольятти» – одна из крупнейших инвестиционных площадок региона. Правительство Самарской области заинтересовано в успешном развитии ОЭЗ и будет оказывать всемерную поддержку реализации ваших стратегических инициатив».
Среди событий 2017 года можно выделить запуски двух новых заводов. В августе начало работать производство лекарственных препаратов «Озон Фарм», в тестовом режиме запустилась «Тольяттинская бумажная фабрика», которая занимается переработкой макулатуры и дальнейшим производством из нее бумаги и картона. Таким образом, начало восьмого года реализации проекта ОЭЗ ознаменовалось деятельностью восьми заводов.
Число резидентов особой экономической зоны в 2017 году выросло до 20 компаний, объем заявленных инвестиций достиг 23,7 млрд рублей. В 2017 году было принято решение о реализации двух новых проектов на площадке: производства ламината (ООО ПК «Альтернатива»), а также субстанций и готовых лекарственных форм (ООО «Мабскейл»). Планируется, что первый завод начнет работать в ОЭЗ в 2020 году, второй – в 2024 году. Оба проекта инициированы российскими инвесторами и ориентированы на импортозамещение.
Еще одно важное достижение – завершение строительства второго этапа инфраструктуры ОЭЗ, которое также пришлось на 2017 год. Сегодня общая эксплуатируемая площадь ОЭЗ выросла более чем в 2 раза – до 427 га, что значительно расширяет возможности проекта для привлечения крупных компаний, которым требуется большой объем энергоресурсов.
Общий объем инвестиций в ОЭЗ «Тольятти» по итогам года составил 18,3 млрд рублей, 62 % из них – частные вложения. Таким образом, сегодня на 1 рубль государственных средств, вложенных в развитие инфраструктуры, приходится 1 рубль 60 копеек частных. Кроме того, 15 % или более 1 млрд рублей бюджетных инвестиций уже вернулись государству в виде налогов и иных платежей от деятельности резидентов.
Главным итогом года можно считать выполнение основных целевых показателей эффективности, установленных для ОЭЗ «Тольятти» Правительством РФ. Сводный расчетный показатель эффективности за 2017 год по предварительным данным составил более 90 %, что соответствует критерию «эффективное функционирование».
В течение года ОЭЗ «Тольятти» была отмечена в трех крупных российских и международных рейтингах. Площадку включили в обзор свободных экономических зон журнала fDi, рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ журнала «Эксперт», а также в I Национальный рейтинг особых экономических зон, составленный Минэкономразвития РФ совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков.
«Особые экономические зоны предлагают наиболее выгодные условия среди всех площадок гринфилд в России. Они ориентированы на привлечение прямых российских и иностранных инвестиций в экономику регионов, создание новых высокотехнологичных производств, содействие импортозамещению. Сейчас в стране работают 25 ОЭЗ. Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных площадок. Она всегда показывала хорошие результаты. Та динамика, которую мы наблюдаем, говорит о большом будущем проекта», - отметила заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Эльмира Ахмеева.
Среди основных задач на 2018 год: привлечение инвесторов и усиление формирующихся отраслевых направлений на площадке, развитие службы эксплуатации и оказание услуг резидентам, а также работа над реализацией таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство таможенной зоны и железной дороги с подводом к территории ОЭЗ.
«Конечно, в одиночку нам не решить такие амбициозные задачи. Мы надеемся на дальнейшую поддержку проекта Минэкономразвития России и Правительства Самарской области. Наше тесное взаимодействие на протяжении всей истории проекта ОЭЗ «Тольятти» позволило достичь высоких результатов. Уверен, что дальнейшая слаженная работа всех участников процесса позволит повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти» и обеспечит социально-экономическое развитие Самарской области» - подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.
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