Петр Засельский: "Самарская область - один из лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда"
19 января 2019 11:34
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18 января Самарскую область с рабочим визитом посетили заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон.
В состав делегации, которая ознакомилась с передовым опытом АО "Средне-Волжский механический завод", вошли первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министры регионального правительства, сообщает "Волжская коммуна".
Замминистра экономического развития РФ Петр Засельский курирует реализацию национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости. В рамках его региональной составляющей уже 20 предприятий внедряют принципы бережливого производства. Петр Засельский, впервые прибывший с визитом в регион, отметил, что Самарская область была выбрана не случайно, а так как является одним из лидеров по реализации нацпроекта. В число пилотных регионов губерния вошла в конце 2017 года. Как подчеркнул Петр Засельский, в рамках нацпроекта для предприятий предусмотрены меры поддержки. Очень важным элементом его реализации является позиция главы региона по продвижению мероприятий по повышению производительности труда в рамках региональной составляющей нацпроекта.
Напомним, губернатор Дмитрий Азаров большое внимание уделяет этой теме. "Мощным резервом для ускорения экономического роста является увеличение производительности труда", - отметил в Послании глава региона.
Участники делегации осмотрели цеха АО “Средне-Волжский механический завод". Экскурсию для них провели директор предприятия Николай Липченко и его сотрудники. Завод начал свою работу в 2006 году. Первоначально здесь наладили выпуск кумулятивных зарядов - они необходимы при проведении прострелочно-взрывных работ в скважинах для интенсификации дебета нефтеуглеводородов. В 2009 году на заводе открылся цех по производству корпусов кумулятивных перфораторов (трубной продукции), затем - опытно-экспериментальный цех для реализации собственных технологических разработок и выпуска нового оборудования. В 2017 году СВМЗ подписал соглашение об участии в пилотном региональном проекте повышения производительности труда. Только один из примеров: за счет принципов бережливого производства время изготовления колпачков корпусов кумулятивных зарядов, которые применяются при гидроразрыве пластов, сократилось с 6300 до 6 минут. Выработка смены возросла с 220 до 314 корпусов. Предприятие смогло повысить зарплату операторов на этой линии.
Главный инженер АО "СВМЗ" Александр Гаврюшин отметил, что, начав с одного производственного потока, завод стал распространять принципы бережливого производства на предприятии повсеместно. Для сотрудников проводится обучение, анализируются сроки и этапы выполнения операций. В итоге предприятию удается более четко планировать свою деятельность и подстраиваться под меняющиеся требования рынка. Уже понятно, что на заводе и дальше будут работать над повышением производительности труда, хотя достигнуто уже немало.
Генеральный директор ФЦК Николай Соломон отметил, что Самарская область, реализуя мероприятия региональной составляющей национального проекта по повышению производительности труда, идет строго по графику. Предприятия активно включаются в проект, создан региональный центр компетенций. Важным нюансом Николай Соломон назвал личную заинтересованность руководства предприятий в проведении масштабных изменений.
"В прошлом году мы начали работу с десятью самарскими предприятиями, и все они достигли запланированных на год показателей по росту производительности труда", - отметил Николай Соломон.
По его словам, Средне-Волжский механический завод стал одним из таких предприятий и на его примере уже учатся другие. Участникам делегации показали "фабрику процессов", которая начала работать не так давно. На СВМЗ с помощью ФЦК "вырастили" собственных тренеров, которые вместе с коллективом анализируют, что еще можно было бы в том или ином процессе улучшить.
Николай Соломон положительно оценил опыт самарского завода и отметил, что за 5 лет в регионе таким образом появится около 2 тыс. специалистов по бережливому производству. А в России, по планам, их должно быть 23 тысячи.
Первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что опыт СВМЗ необходимо тиражировать, чтобы руководители предприятий видели, что производительность труда можно увеличить на 10-20 процентов и для этого не требуется больших денег. По его словам, в этом году круг участников проекта должен расшириться.
"Сейчас в проекте участвуют крупные компании с выручкой от 400 млн рублей, но думаю, что в дальнейшем такие мероприятия по бережливому производству смогут внедрять малые и средние предприятия. Опыт СВМЗ воодушевляет, с помощью консультантов ФЦК им удалось совершенствовать производственные процессы", - подчеркнул Виктор Кудряшов и призвал предприятия региона подавать заявки для участия в нацпроекте.
Николай Соломон рассказал, что в феврале эксперты ФЦК приступают к работе еще на двух самарских объектах - ООО "Пегас Агро", ЗАО "Самарская кабельная компания".
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