Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 19 января, 15:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/01:
USD 66.33
-0.11
EUR 75.58
-0.05
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Петр Засельский: "Самарская область - один из лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда"

19 января 2019 11:34
119
Петр Засельский:
В рамках нацпроекта для предприятий предусмотрены меры поддержки.

18 января Самарскую область с рабочим визитом посетили заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон.

В состав делегации, которая ознакомилась с передовым опытом АО "Средне-Волжский механический завод", вошли первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министры регионального правительства, сообщает "Волжская коммуна".

Замминистра экономического развития РФ Петр Засельский курирует реализацию национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости. В рамках его региональной составляющей уже 20 предприятий внедряют принципы бережливого производства. Петр Засельский, впервые прибывший с визитом в регион, отметил, что Самарская область была выбрана не случайно, а так как является одним из лидеров по реализации нацпроекта. В число пилотных регионов губерния вошла в конце 2017 года. Как подчеркнул Петр Засельский, в рамках нацпроекта для предприятий предусмотрены меры поддержки. Очень важным элементом его реализации является позиция главы региона по продвижению мероприятий по повышению производительности труда в рамках региональной составляющей нацпроекта.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров большое внимание уделяет этой теме. "Мощным резервом для ускорения экономического роста является увеличение производительности труда", - отметил в Послании глава региона.

Участники делегации осмотрели цеха АО “Средне-Волжский механический завод". Экскурсию для них провели директор предприятия Николай Липченко и его сотрудники. Завод начал свою работу в 2006 году. Первоначально здесь наладили выпуск кумулятивных зарядов - они необходимы при проведении прострелочно-взрывных работ в скважинах для интенсификации дебета нефтеуглеводородов. В 2009 году на заводе открылся цех по производству корпусов кумулятивных перфораторов (трубной продукции), затем - опытно-экспериментальный цех для реализации собственных технологических разработок и выпуска нового оборудования. В 2017 году СВМЗ подписал соглашение об участии в пилотном региональном проекте повышения производительности труда. Только один из примеров: за счет принципов бережливого производства время изготовления колпачков корпусов кумулятивных зарядов, которые применяются при гидроразрыве пластов, сократилось с 6300 до 6 минут. Выработка смены возросла с 220 до 314 корпусов. Предприятие смогло повысить зарплату операторов на этой линии.

Главный инженер АО "СВМЗ" Александр Гаврюшин отметил, что, начав с одного производственного потока, завод стал распространять принципы бережливого производства на предприятии повсеместно. Для сотрудников проводится обучение, анализируются сроки и этапы выполнения операций. В итоге предприятию удается более четко планировать свою деятельность и подстраиваться под меняющиеся требования рынка. Уже понятно, что на заводе и дальше будут работать над повышением производительности труда, хотя достигнуто уже немало.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон отметил, что Самарская область, реализуя мероприятия региональной составляющей национального проекта по повышению производительности труда, идет строго по графику. Предприятия активно включаются в проект, создан региональный центр компетенций. Важным нюансом Николай Соломон назвал личную заинтересованность руководства предприятий в проведении масштабных изменений.

"В прошлом году мы начали работу с десятью самарскими предприятиями, и все они достигли запланированных на год показателей по росту производительности труда", - отметил Николай Соломон.

По его словам, Средне-Волжский механический завод стал одним из таких предприятий и на его примере уже учатся другие. Участникам делегации показали "фабрику процессов", которая начала работать не так давно. На СВМЗ с помощью ФЦК "вырастили" собственных тренеров, которые вместе с коллективом анализируют, что еще можно было бы в том или ином процессе улучшить.

Николай Соломон положительно оценил опыт самарского завода и отметил, что за 5 лет в регионе таким образом появится около 2 тыс. специалистов по бережливому производству. А в России, по планам, их должно быть 23 тысячи.

Первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что опыт СВМЗ необходимо тиражировать, чтобы руководители предприятий видели, что производительность труда можно увеличить на 10-20 процентов и для этого не требуется больших денег. По его словам, в этом году круг участников проекта должен расшириться.

"Сейчас в проекте участвуют крупные компании с выручкой от 400 млн рублей, но думаю, что в дальнейшем такие мероприятия по бережливому производству смогут внедрять малые и средние предприятия. Опыт СВМЗ воодушевляет, с помощью консультантов ФЦК им удалось совершенствовать производственные процессы", - подчеркнул Виктор Кудряшов и призвал предприятия региона подавать заявки для участия в нацпроекте.

Николай Соломон рассказал, что в феврале эксперты ФЦК приступают к работе еще на двух самарских объектах - ООО "Пегас Агро", ЗАО "Самарская кабельная компания".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 января 2019  11:34
Петр Засельский:
Петр Засельский: "Самарская область - один из лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда"
В рамках нацпроекта для предприятий предусмотрены меры поддержки. Экономика региона
118
18 января 2019  14:06
В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорог В планах на 2019 - 330 км.
В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорог
В планах на 2019 - 330 км.  Экономика региона
436
18 января 2019  10:23
«Хищения не было »: в Счетной палате прокомментировали найденные у «Центра спортподготовки» нарушения на 306,6 млн рублей
«Хищения не было »: в Счетной палате прокомментировали найденные у «Центра спортподготовки» нарушения на 306,6 млн рублей
По словам специалистов, в документе речь шла о неправомерном и неэффективном расходовании средств. Экономика региона
193
Весь список
Финансы и Банки
18 января 2019  09:50
Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку
Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку
Закладная при покупке строящегося жилья или строительстве дома в ипотеку Сбербанка больше не обязательна. Финансы и Банки
187
17 января 2019  15:06
За пополнение областных транспортных карт через мобильное приложение, интернет банк Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания комиссия с плательщика не взимается.
Жители Самарской области пополнили транспортные карты через сервисы Сбербанка на 11 млн рублей
За пополнение областных транспортных карт через мобильное приложение, интернет банк Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания комиссия с плательщика не... Финансы и Банки
264
16 января 2019  17:34
Решение данной ситуации находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Долги по зарплате перед работниками ООО «Тольяттинский кирпич» будут полностью погашены в течение двух месяцев
Решение данной ситуации находится на контроле Губернатора Самарской области  Дмитрия Азарова .   Финансы и Банки
283
Весь список
Строительство
17 января 2019  12:55
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей.
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей
Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта. Строительство
280
17 января 2019  11:33
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре Там разрешено построить дом.
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре
Там разрешено построить дом. Строительство
277
16 января 2019  20:01
Автоматические откатные ворота - особенности
 Все более востребованными и популярными становятся  автоматические откатные ворота . Вы сможете заказать их под ключ в компании Строй Комплект Про. Строительство
72
Весь список
Материалы и технологии
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
133
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
218
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
281
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1027
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2232
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2176
Весь список
Бизнес
17 января 2019  14:40
В течение трех дней в рамках форума состоится более 20 мероприятий: запланированы дискуссии, круглые столы, конкурс, Молодежный день.
Самарские предприниматели приглашаются к участию в Российском промышленном форуме
 В течение трех дней в рамках форума состоится более 20 мероприятий: запланированы дискуссии, круглые столы, конкурс, Молодежный день.  Бизнес
325
16 января 2019  21:14
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.
Орешкин рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.  Бизнес
339
13 января 2019  13:57
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.
Илон Маск показал, на чем будет отправлять людей на Марс
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.   Бизнес
473
Весь список


Новости компаний
18 января 2019  11:55
Самарский «Прогресс» повысил премии сотрудникам, которые приносят прибыль
Самарский «Прогресс» повысил премии сотрудникам, которые приносят прибыль
Об этом заявил генеральный директор завода. Новости компаний
239
17 января 2019  15:30
Сквер возле корпуса № 82 теперь носит имя Юрия Гагарина. Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов...
Улицы, аллеи и площади самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» получили имена
Сквер возле корпуса № 82 теперь носит имя Юрия Гагарина. Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов... Новости компаний
253
15 января 2019  12:55
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
По итогам 2018 года на совместном предприятии произведено 31 874 автомобиля Chevrolet NIVA. Новости компаний
244
13 января 2019  16:00
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.
Apple начнет производство AirPower 21 января
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.  Новости компаний
549
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
170
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
374
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
384
Весь список
Транспорт
18 января 2019  13:56
В РЖД прокомментировали возможность возврата курилок в поезда Такой вариант не рассматривают.
В РЖД прокомментировали возможность возврата курилок в поезда
Такой вариант не рассматривают. Транспорт
4485
17 января 2019  09:33
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129 Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Транспорт
182
17 января 2019  09:19
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км.
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области
Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км. Транспорт
241
16 января 2019  13:31
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта.
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков
Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта. Транспорт
290
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
203
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
293
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
285
Весь список
Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
610
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
792
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1008
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
893
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1193
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
813
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1593
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1399
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1746
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2118
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2331
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3549
Весь список

Мероприятия
СОУНБ презентовала историко-документальный выставочный проект к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина
ДГС Самары: Парк 60-летия Советской власти был,есть и будет ПАРКОМ!
В Самаре впервые пройдет открытый просмотр Академии танца Бориса Эйфмана
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные