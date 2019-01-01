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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Пенсии россиян по старости с 1 января увеличатся на 7,05%

1 января 2019 11:56
1949
Пенсии россиян по старости с 1 января увеличатся на 7,05%
С 2019 и до 2024 года индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля.

Страховые выплаты неработающим пенсионерам с 1 января увеличатся на 7,05%, средний размер пенсии в РФ составит 15,4 тысячи рублей в месяц.
С 2019 и до 2024 года индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было раньше. В 2020 году пенсию проиндексируют на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%. К 2024 году пенсии данной категории пенсионеров собираются довести до уровня 20 тысяч рублей.

Также с 1 января работники сельскохозяйственного сектора будут получать надбавку к пенсии в 25%, если их стаж составил не менее 30 лет, в среднем это будет 1,3 тысячи рублей в месяц.

Социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума за предыдущий год, в 2019-м — на 2,4%. Среднегодовой размер соцпенсии в 2019 году составит 9215 рублей (104,2% к прожиточному минимуму пенсионера).
Для поддержания минимального уровня обеспечения неработающих пенсионеров в бюджете фонда предусмотрены расходы на федеральную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте страны.
Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Но при выходе на пенсию они получают выплаты в повышенном размере с учётом всех индексаций на момент завершения работы.

По данным ПФР, число граждан, получающих пенсию по старости, на 1 октября 2018 года составляло 40 миллионов, из них работающих — 9,25 миллиона человек, пишет Лайф.

pixabay.com


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