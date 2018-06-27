Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции

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Резидентам особой экономической зоны «Тольятти» предлагают предусмотреть дополнительные налоговые льготы.Ранее для организаций-резидентов ОЭЗ «Тольятти» была установлена пониженная ставка данного налога, однако, проанализировав опыт других ОЭЗ, предлагается ввести пониженную ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль. Таким образом, для организаций-резидентов ОЭЗ «Тольятти» предложена следующая льготная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:0% - в течение 5 лет,5% - в период с 6-ого по 10-й год включительно,13,5% - по истечении 10 лет.Также законопроект предусматривает увеличение налоговой льготы по транспортному налогу для резидентов ОЭЗ «Тольятти» с 5 до 10 лет.Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, сообщает ОЭЗ Тольятти.