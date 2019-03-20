Опасаться сильного роста цен на бензин пока не стоит
20 марта 2019 13:44
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1 апреля перестанет действовать прошлогоднее соглашение правительства РФ и нефтяных компаний о заморозке цен на автомобильное топливо. Оно дало свой положительный результат: цены на бензин и дизтопливо перестали расти, а в некоторых случаях произошло их снижение, считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. Стоит ли ждать резкого роста цен в апреле – своим мнением эксперт поделился с «ФедералПресс»:
«Надо понимать, что цены на бензин нефтяными компаниями формируются по принципу «нет бэка». Это когда берется цена бензина на европейской торговой площадке, вычитаются из этой цены таможенные расходы и транспортные расходы, прибавляются акцизы и другие налоговые надбавки, и таким образом бензин продается на российских АЗС конечному потребителю, то есть нам с вами.
Получается, что цена не формируется от себестоимости и добавочной стоимости, а полностью зависит от рыночной стоимости бензина на европейских рынках, где цена на бензин намного выше, чем в России. Если еще учесть экономическую ситуацию в России с курсом доллара по отношению к рублю и рост цен на нефть на мировых рынках, то нефтяным компаниям было крайне выгодно продавать нефть и нефтепродукты за границу и получать сверхприбыли, нежели продавать их на внутреннем рынке по низким ценам.
Правительство РФ, понимая сложившуюся ситуацию, ввело данное ограничение, при этом еще обязало часть нефтепродуктов в обязательном порядке продавать на российской бирже, ужесточив правила торговли, но при этом ввело демпфирующие надбавки, которые компенсируют разницу в стоимости нефтепродуктов за границей и на отечественном рынке. Только вот остается непонятным, за чей счет происходят компенсации нефтяным компаниям. Пострадал ли от этого бюджет РФ, сказать трудно, ведь низкие цены на топливо – это развитие экономики в целом, не зря президент США Дональд Трамп борется за низкие цены на нефть.
Во время действия ограничения мы не увидели массового закрытия ни брендовых крупных компаний, ни мелких частных АЗС. Достаточно посмотреть на стоимость акций нефтяных компаний, которые постоянно растут, и поизучать финансовые отчеты с многократно увеличивающейся прибылью и выплатой дивидендов.
Правительство РФ постоянно мониторит ситуацию с ценами на бензин и дизтопливо, также президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что не допустит резких скачков цен на топливо. Поэтому опасаться сильного роста цен на бензин пока не стоит».
Фото pixabay.com
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