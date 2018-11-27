Один из лучших предпринимателей в стране проживает на территории Самарской области

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22 и 23 ноября в рамках Всероссийского молодежного экономического конгресса молодых предпринимателей прошел финал конкурса «Молодой предприниматель России – 2018». Второе место среди 120 участников получила выпускница программы «Ты – предприниматель» Анастасия Денисова с проектом «Козья Мамочка».Конкурс состоялся благодаря российскому центру содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель» и федеральному агентству по делам молодежи «Росмолодежь». Участвовать могли предприниматели, учредители и соучредители в возрасте — от 18 до 30 лет.В этом году во всероссийский этап конкурса прошло 4 победителя регионального этапа на основе заочных оценок заявок экспертами и 22 ноября в Москве участники выступили на всероссийский этапе конкурса со своими проектами. На выступление каждому участнику давалось четыре минуты. После прохождения очного отбора 23 ноября в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения в рамках Всероссийского молодежного экономического конгресса молодых предпринимателей. В этом году за победу в восьми номинациях поборолся 61 регион Российской Федерации:«Интернет-предпринимательство»;«Инновационное предпринимательство»;«Социальное предпринимательство»;«Производство»;«Сельскохозяйственное предпринимательство»;«Торговля»;«Франчайзинг»;«Сфера услуг».В номинации «Сельское хозяйство» от Самарской области выступала Анастасия Денисова с проектом «Козья Мамочка». Сыроварня Анастасии специализируется на производстве натуральных экологически чистых сыров из цельного фермерского козьего и коровьего молока, без добавления консервантов, сухого молока и растительных жиров, а также производит почти всю линейку молочных продуктов.По итогам финального отбора серебро и звание лучшего предпринимателя России досталось Анастасии Денисовой, сообщает molpred63.ru.