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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Обсуждены перспективы сотрудничества между Промсвязьбанком и Правительством Самарской области

12 ноября 2018 14:48
85
Обсуждены перспективы совместного сотрудничества между Промсвязьбанком и Правительством Самарской области
Встречу провели Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Перспективы совместного сотрудничества между банком и Правительством Самарской области на встрече обсудили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Особое внимание было уделено участию финансовой организации в инвестпроектах, которые реализуются в регионе, сообщает Департамент информационной политики региона.

Фото Департамента.
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