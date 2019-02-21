Обсуждены перспективы развития экономического сотрудничества между Самарской областью и Швейцарией
21 февраля 2019 11:25
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Перспективы развития экономического сотрудничества между Самарской областью и Швейцарией обсудили на встрече главы региона Дмитрия Азарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Ивом Рене Луи Россье. Сотрудничество затрагивает пищевое производство, металлургию, машиностроение.
За 4 года торговый оборот области и Швейцарской Конфедерации увеличился в три раза, во многом благодаря открытию в 2017 г. «Швейцарского центра в Самаре».
Перспективные направления сотрудничества:
производство оборудования
химико-фармацевтическая отрасль
производство электроники.
Особый интерес представляют совместные проекты в отраслях:
образования
науки
культуры
здравоохранения
туризма, сообщает Департамент информполитики региона.
«Предприятия всегда могут рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку со стороны Правительства Самарской области. Потенциал сотрудничества крайне высок», отметил Дмитрий Азаров.
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