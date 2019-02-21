Обсуждены перспективы развития экономического сотрудничества между Самарской областью и Швейцарией

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Перспективы развития экономического сотрудничества между Самарской областью и Швейцарией обсудили на встрече главы регионас Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ. Сотрудничество затрагивает пищевое производство, металлургию, машиностроение.За 4 года торговый оборот области и Швейцарской Конфедерации увеличился в три раза, во многом благодаря открытию в 2017 г. «Швейцарского центра в Самаре».Перспективные направления сотрудничества:производство оборудованияхимико-фармацевтическая отрасльпроизводство электроники.Особый интерес представляют совместные проекты в отраслях:образованиянаукикультурыздравоохранениятуризма, сообщает Департамент информполитики региона.«Предприятия всегда могут рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку со стороны Правительства Самарской области. Потенциал сотрудничества крайне высок», отметил Дмитрий Азаров.