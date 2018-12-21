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Обсуждена реализация масштабных совместных проектов Правительства Самарской области и Куйбышевской ЖД

21 декабря 2018 13:30
64
Обсуждена реализация масштабных совместных проектов Правительства Самарской области и Куйбышевской ЖД
Важнейший вопрос - создание логистического центра.

Реализацию масштабных совместных проектов Правительства Самарской области и Куйбышевской железной дороги обсудили сегодня на совместном совещании под руководством главы региона Дмитрия Азарова.
В их числе:
ж/д ветка до ОЭЗ Тольятти;
ускоренное сообщение #Самара-Курумоч-Тольятти;
внедрение современных технологий.

Важнейший вопрос - создание логистического центра. В настоящий момент рассматриваются варианты размещения объекта в одном из регионов ПФО. «Мы с вами сегодня посоветуемся, обсудим возможные усилия для того, чтобы это решение было принято в пользу Самарской области», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину в кратчайшие сроки:
изучить параметры, по которым уже были выбраны другие регионы для создания логистических центров;
совместно с научным сообществом подготовить техническое обоснование и предложения по включению региона в проект, сообщает Департамент информполитики области.

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