Областной минпром будет способствовать развитию индустриальных парков губернии

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Врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской областипосетил с рабочим визитом индустриальный парк «АВТОВАЗ». Директор паркаи вице-президент по промышленным сервисам ПАО «АВТОВАЗ»показали главе регионального минпрома производственные площадки первого корпуса.По словам Алексея Вострикова, основная цель индустриального парка – создание новых высокотехнологичных рабочих мест в городе Тольятти. Сейчас в цехах волжского автогиганта, которые высвободились в результате модернизации производства, разместились 9 резидентов. Еще несколько компаний находятся на стадии согласования.В ходе знакомства с предприятиями, часть которых является резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), врио министра обратил внимание представителей «АВТОВАЗа» на преимущества юридического оформления парка по стандартам Минпромторга РФ, что позволит индустриальному парку пользоваться многообразием мер господдержки.«Предлагаю также рассмотреть возможность вступления и в Ассоциацию индустриальных парков России. Она занимается информированием своих участников о мерах господдержки и привлечением инвесторов, причем преимущественно иностранных. Министерство в рамках своих полномочий готово оказывать всяческое содействие в развитии индустриального парка», – подчеркнул Николай Брусникин.Николай Брусникин также предложил помощь в налаживании кооперационных связей с другими подобными организациям. В качестве успешного примера глава ведомства привел один из первых российских частных индустриальных парков «Авангард», который включен в состав ТОСЭР «Хабаровск». «Можно наладить взаимодействие с руководством «Авангарда» для обмена опытом, – отметил он. – Министерство готово помочь и в подготовке дорожной карты развития индустриального парка».Бернар Сонилак поблагодарил врио министра за готовность оказывать содействие в развитии потенциала индустриального парка «АВТОВАЗ», сообщает пресс-служба облправительства.