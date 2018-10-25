ОЭЗ «Тольятти» продолжает работу по привлечению новых инвесторов в рамках выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

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23 октября при поддержке регионального правительства в Самаре открылась 12-я международная выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». Мероприятие ежегодно собирает экспертов нефтехимического комплекса и десятки экспонентов, среди которых такие крупные корпорации как НК «Роснефть» - Самаранефтегаз, «Лукойл» - «РИТЭК-Самара-Нафта», «Транснефть - Приволга», «Тольяттиазот» и другие.Отрасль нефтехимии является ключевой для Самарской области, а потому одна из задач мероприятия – способствовать ее развитию и привлечению инвестиций в регион. В форуме традиционно принимают участие представители властей, бизнес-структур и инвестиционных площадок, в частности - ОЭЗ «Тольятти», которая является крупнейшей в губернии. Это дает дополнительную возможность наладить новые деловые контакты с предпринимателями, обменяться накопленным опытом и презентовать потенциал особой экономической зоны.Отметим, что сегодня уже два резидента «ОЭЗ Тольятти» реализуют проекты в отрасли химии. Это компания «Праксайр Самара», которая занимается заправкой емкостей промышленными и специальными газами, и Самарский завод медицинских изделий, планирующий выпускать продукцию медицинского назначения.