Несостоявшийся проектировщик «Лотте» сорвал подряд для тольяттинской мэрии

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Администрация Тольятти взыскивает неустойку по муниципальному контракту с «Бертоне Дизайн Евразия». Сумма исковых претензий составляет 1,88 млн руб. Детали пока не раскрываются, однако они связаны с контрактом 2015 года на создание архитектурного проекта «выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля, со сквером, игровыми площадками и фонтаном». Впрочем, сотрудничество между сторонами не сложилось, пишет СО ОНЛАЙНПо данным судебных материалов, проект, выполненный «Бертоне Дизайн Евразия», не был выполнен в срок и не соответствовал условиям контракта. В судебном порядке компании была начислена неустойка в размере 3,465 млн руб. Теперь выставочный зал в честь 50-летия АвтоВАЗа генерирует компании новые штрафы.Также в прошлом у «Бертоне Дизайн Евразия» были проблемы с застройщиком отеля «Лотте» — компанией «Инвестор», взыскавшей с итальянцев 4,69 млн руб.