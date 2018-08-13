Наталья Полянскова: "Стратегические сессии - это, по сути, быстрый взгляд в будущее"
13 августа 2018 12:39
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Доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ считает, что острой для малых городов региона проблемой являются пространственная доступность и состояние учреждений социальной инфраструктуры.
В Самарской области продолжается работа над долгосрочной стратегией развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Предложения для включения в нее разрабатываются в рамках тематических стратегических сессий, и на 14 августа назначена сессия "Малые города - большие возможности". Кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова поделилась с Волга Ньюс своими ожиданиями от предстоящей сессии, а также своим мнением относительно такого формата работы над стратегией развития в целом.
Так, по мнению Натальи Полянсковой, формат стратегических сессий является одним из самых эффективных - по сути, это формат "быстрого взгляда в будущее".
Она рассказала, что большую работу над "Стратегией лидерства" предложил начать глава региона Дмитрий Азаров, и благодаря его инициативе этот формат распространился на все муниципальные образования области. Первая стратегическая сессия проходила в Шигонском районе еще в конце прошлого года. "Но это была даже не сессия, а большой двухдневный форсайт-кэмп, который мы затем потихоньку стали тиражировать на другие муниципалитеты", - рассказала она.
В продолжение Наталья Полянскова сообщила, что в РФ пока только один субъект федерации имеет разработанные и утвержденные стратегии развития муниципалитетов - Республика Татарстан. Но сейчас такой подход уже в полной мере распространился и на Самарскую область.
"Разница заключается в том, что у нас в регионе была поставлена задача максимального гражданского участия всех заинтересованных в развитии жителей, и, конечно, это дало колоссальный эффект. Одно дело, когда мы оперируем цифрами статистики, используем какие-то целевые ориентиры прогнозов, и совершенно другое, когда мы на местах от каждого жителя узнаем, в чем проблематика каждой конкретной территории и отрасли в регионе", - подчеркивает Наталья Полянскова.
По состоянию на данный момент на территориях муниципальных образований уже проведены все стратегические сессии, подведены их итоги, на основе которых и ведется работа над стратегиями развития муниципалитетов. Именно на этих сессиях в муниципалитетах были выявлены основные проблемы и, соответственно, задачи малых городов.
Так, на первое место, по словам Натальи Полянсковой, выходит вопрос занятости, отсутствия стабильно работающих предприятий и нехватка высокотехнологичных рабочих мест.
На втором месте в малых городах стоят вопросы экологии и состояния окружающей среды. "И в этом пункте на первое место выходили проблемы несанкционированных свалок, полигонов и в каких-то городских округах, как следствие, проблема качества питьевой воды", - рассказала Наталья Полянскова.
Еще одной острой для малых городов региона проблемой, по ее словам, являются пространственная доступность и состояние учреждений социальной инфраструктуры. "Например, если мы говорим о Жигулевске, то этот город и входящие в его состав населенные пункты территориально разбросаны. Более того, это единственный малый город в РФ, который находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, и это накладывает очень серьезные ограничения и на доступность социальной инфраструктуры, и на ведение хозяйственной деятельности", - отмечает Полянскова.
Следующая больная тема для многих малых городов - очень высокий износ систем жизнеобеспечения, коммунальной инфраструктуры и дорог местного значения. "Хотя мы ежегодно проводим исследования, которые показывают, что сейчас эта проблема менее остра, чем, например, даже три года назад. Жители положительно оценивают работу по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры", - подчеркивает положительные тенденции Наталья Полянскова.
Очень важно, по ее мнению, и то, что на всех муниципальных стратегических сессиях по каждой проблеме были предложены конкретные решения и различные проекты. Таким образом, по сути, люди уже вместе сформировали ту миссию, тот образ будущего, который уникален именно для их территории.
"Если мы говорим о Жигулевске, то это, в первую очередь, визитная карточка гостеприимства и туризма Самарской области, это центр рекреации по сочетанию всех тех преимуществ, которые есть на этой территории. Если речь, например, об Октябрьске, то это "город-мост" на пересечении водных, железнодорожных и автомобильных путей. Похвистнево - это, в первую очередь, экогород, город с умными технологиями именно в создании высококлассной социальной инфраструктуры. Кстати, он уже зарекомендовал себя как центр предоставления высококлассных услуг образования, здравоохранения и культуры на северо-востоке Самарской области. И практически у каждого города есть своя изюминка", - рассказывает Наталья Полянскова.
Она подчеркивает, что стратегия - это всегда конкретный документ, четко сформулированная миссия, которая рассказывает о том, к чему мы должны стремиться, какое мы занимаем место в России и мире: "Это абсолютно понятная для всех жителей единая генеральная стратегическая цель. Это всегда конкретные задачи, социально значимые проекты для развития каждой территории. И на предстоящей сессии каждый город представит результаты своей работы".
Напомним, всего в регионе запланировано проведение семи региональных тематических сессий. На прошлой неделе прошла четвертая сессия, на которой обсуждались перспективы экономического развития региона. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая - качеству оказания медицинской помощи, третья - развитию кадрового потенциала области.
В Самарской области продолжается работа над долгосрочной стратегией развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Предложения для включения в нее разрабатываются в рамках тематических стратегических сессий, и на 14 августа назначена сессия "Малые города - большие возможности". Кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова поделилась с Волга Ньюс своими ожиданиями от предстоящей сессии, а также своим мнением относительно такого формата работы над стратегией развития в целом.
Так, по мнению Натальи Полянсковой, формат стратегических сессий является одним из самых эффективных - по сути, это формат "быстрого взгляда в будущее".
Она рассказала, что большую работу над "Стратегией лидерства" предложил начать глава региона Дмитрий Азаров, и благодаря его инициативе этот формат распространился на все муниципальные образования области. Первая стратегическая сессия проходила в Шигонском районе еще в конце прошлого года. "Но это была даже не сессия, а большой двухдневный форсайт-кэмп, который мы затем потихоньку стали тиражировать на другие муниципалитеты", - рассказала она.
В продолжение Наталья Полянскова сообщила, что в РФ пока только один субъект федерации имеет разработанные и утвержденные стратегии развития муниципалитетов - Республика Татарстан. Но сейчас такой подход уже в полной мере распространился и на Самарскую область.
"Разница заключается в том, что у нас в регионе была поставлена задача максимального гражданского участия всех заинтересованных в развитии жителей, и, конечно, это дало колоссальный эффект. Одно дело, когда мы оперируем цифрами статистики, используем какие-то целевые ориентиры прогнозов, и совершенно другое, когда мы на местах от каждого жителя узнаем, в чем проблематика каждой конкретной территории и отрасли в регионе", - подчеркивает Наталья Полянскова.
По состоянию на данный момент на территориях муниципальных образований уже проведены все стратегические сессии, подведены их итоги, на основе которых и ведется работа над стратегиями развития муниципалитетов. Именно на этих сессиях в муниципалитетах были выявлены основные проблемы и, соответственно, задачи малых городов.
Так, на первое место, по словам Натальи Полянсковой, выходит вопрос занятости, отсутствия стабильно работающих предприятий и нехватка высокотехнологичных рабочих мест.
На втором месте в малых городах стоят вопросы экологии и состояния окружающей среды. "И в этом пункте на первое место выходили проблемы несанкционированных свалок, полигонов и в каких-то городских округах, как следствие, проблема качества питьевой воды", - рассказала Наталья Полянскова.
Еще одной острой для малых городов региона проблемой, по ее словам, являются пространственная доступность и состояние учреждений социальной инфраструктуры. "Например, если мы говорим о Жигулевске, то этот город и входящие в его состав населенные пункты территориально разбросаны. Более того, это единственный малый город в РФ, который находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, и это накладывает очень серьезные ограничения и на доступность социальной инфраструктуры, и на ведение хозяйственной деятельности", - отмечает Полянскова.
Следующая больная тема для многих малых городов - очень высокий износ систем жизнеобеспечения, коммунальной инфраструктуры и дорог местного значения. "Хотя мы ежегодно проводим исследования, которые показывают, что сейчас эта проблема менее остра, чем, например, даже три года назад. Жители положительно оценивают работу по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры", - подчеркивает положительные тенденции Наталья Полянскова.
Очень важно, по ее мнению, и то, что на всех муниципальных стратегических сессиях по каждой проблеме были предложены конкретные решения и различные проекты. Таким образом, по сути, люди уже вместе сформировали ту миссию, тот образ будущего, который уникален именно для их территории.
"Если мы говорим о Жигулевске, то это, в первую очередь, визитная карточка гостеприимства и туризма Самарской области, это центр рекреации по сочетанию всех тех преимуществ, которые есть на этой территории. Если речь, например, об Октябрьске, то это "город-мост" на пересечении водных, железнодорожных и автомобильных путей. Похвистнево - это, в первую очередь, экогород, город с умными технологиями именно в создании высококлассной социальной инфраструктуры. Кстати, он уже зарекомендовал себя как центр предоставления высококлассных услуг образования, здравоохранения и культуры на северо-востоке Самарской области. И практически у каждого города есть своя изюминка", - рассказывает Наталья Полянскова.
Она подчеркивает, что стратегия - это всегда конкретный документ, четко сформулированная миссия, которая рассказывает о том, к чему мы должны стремиться, какое мы занимаем место в России и мире: "Это абсолютно понятная для всех жителей единая генеральная стратегическая цель. Это всегда конкретные задачи, социально значимые проекты для развития каждой территории. И на предстоящей сессии каждый город представит результаты своей работы".
Напомним, всего в регионе запланировано проведение семи региональных тематических сессий. На прошлой неделе прошла четвертая сессия, на которой обсуждались перспективы экономического развития региона. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая - качеству оказания медицинской помощи, третья - развитию кадрового потенциала области.
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