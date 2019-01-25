Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 25 января, 15:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/01:
USD 66
-0.33
EUR 75.03
-0.36
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Наибольшая средняя удельная цена квартир традиционно в «старом центре» Самары

25 января 2019 12:28
96
Наибольшая средняя удельная цена квартир традиционно в «старом центре» Самары
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в декабре 2018 года.

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5094 уникальных предложения, опубликованных в декабре 2018 года в открытых источниках.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в декабре 2018 года составила 60383 рубля. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 60867 рублей, 2-ком. – 59625 рублей, 3-ком. – 60 647 рублей.

Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
В декабре 2018 аналитики Самарского областного Фонда жилья и ипотеки зафиксировали небольшой – на 1,79% или 1063 рубля, - рост средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к ноябрю 2018 года.

За год – с декабря 2017 года – этот показатель изменился значительнее: общий рост средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Самара составил 3 803 рубля или 6,72%.
Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды, необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара.
Во многом это связано с уменьшением на рынке недвижимости количества предложений в новостройках высокой степени готовности, а также выходом на вторичный рынок предложений в относительно новых домах с современными характеристиками.

Наибольшее количество предложений на вторичном рынке приходится на 1-комнатные квартиры в Промышленном районе (7,5%), наименьшее – на 3-комнатные квартиры в Красноглинском районе -1,4%.

Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре» - Самарском и Ленинском районах, а также в «новом центре» - Октябрьском районе. Но следует отметить, что здесь основными драйверами цен являются квартиры в «элитках» и кирпичных домах улучшенной планировки. Так, в Самарском районе за «элитки» просят в среднем 102421 рубль за квадратный метр, за «улучшенки» - 70542 рубля за квадратный метр. В Ленинском районе – 105 999 рублей и 83935 рублей соответственно. Октябрьский район: «элитки» - 115 546 рублей за метр, кирпичные «улучшенки» - 70 621 рубль за метр.

Максимальная средняя удельная цена у 2-комнатных «элиток» в Лениснком районе – 115 997 рублей, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в Куйбышевском районе – 31 892 рубля.

В аутсайдерах, по-прежнему, «окраина» - Куйбышевский район, где минимальная средняя удельная цена предложения у «сталинок» - 35 760 рублей за квадратный метр.
Максимальная цена предложения на вторичном рынке г.Самары в декабре 2018 года зафиксирована в Ленинском районе. Здесь за 3-комнатную «элитку» просят 180 505 рублей за квадратный метр.
Минимальная цена – 16407 рублей за квадратный метр – у 3-комнатной кирпичной «улучшенки» в Куйбышевском районе.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 января 2019  12:28
Наибольшая средняя удельная цена квартир традиционно в «старом центре» Самары
Наибольшая средняя удельная цена квартир традиционно в «старом центре» Самары
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в декабре 2018 года.  Экономика региона
95
24 января 2019  19:06
Версия обвинения по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» подтверждается свидетелями
Версия обвинения по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» подтверждается свидетелями
16 – 18 января 2019 года в Комсомольском районном суде Тольятти продолжился допрос свидетелей по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ОАО «Тольяттиазот» в... Экономика региона
380
24 января 2019  10:08
Дмитрий Азаров провел ряд встреч в Москве в рамках рабочей поездки Губернатором ведется системная работа по привлечению средств из федерального бюджета.
Дмитрий Азаров провел ряд встреч в Москве в рамках рабочей поездки
Губернатором ведется системная работа по привлечению средств из федерального бюджета. Экономика региона
177
Весь список
Финансы и Банки
25 января 2019  09:45
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
Международная неделя кибербезопасности объединит техническую конференцию OFFZONEи Международный конгресс по кибербезопасности (ICC). Финансы и Банки
122
24 января 2019  23:35
Разберемся, как это происходит, и чем опасно.
Мисселинг – продажа одного товара под видом другого. Оказывается, этим занимаются не только мелкие мошенники, но и крупные банки
Разберемся, как это происходит, и чем опасно.  Финансы и Банки
265
24 января 2019  09:57
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Для физических лиц действие акции распространяется также на индивидуальный инвестиционный счет. Финансы и Банки
208
Весь список
Строительство
25 января 2019  13:17
Самарцы протестуют против точечной застройки в Советском районе Обращение уже подписали более 400 человек.
Самарцы протестуют против точечной застройки в Советском районе
Обращение уже подписали более 400 человек. Строительство
104
25 января 2019  12:43
Улицу Авроры в Самаре продлят до Ново-Садовой Подписано соответствующее распоряжение.
Улицу Авроры в Самаре продлят до Ново-Садовой
Подписано соответствующее распоряжение. Строительство
219
24 января 2019  14:14
Запроектированная детская поликлиника на 150 посещений в смену на базе ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №1» предназначена для обслуживания детей от 0 до 18 лет.
Началось строительство детской поликлиники на базе Сызранской горбольницы №1
Запроектированная детская поликлиника на 150 посещений в смену на базе ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №1» предназначена для обслуживания детей от 0... Строительство
272
Весь список
Материалы и технологии
24 января 2019  08:47
Пескоуловители для ливневой канализации
 Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
62
21 января 2019  09:14
Сэндвич-панели: что это такое, виды, характеристики, размеры
Сэндвич-панели: что это такое, виды, характеристики, размеры
 Производители строительных материалов постоянно обновляют ассортимент продукции. Популярностью пользуются кирпичи, профилированные брусья, бетон.  Материалы и технологии
82
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
171
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1054
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2254
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2213
Весь список
Бизнес
24 января 2019  23:58
Это сезонный фактор. Обычно в самый холодный период года цены на топливо всегда растут.
Эксперты объяснили, почему цена на бензин снова растет
Это сезонный фактор. Обычно в самый холодный период года цены на топливо всегда растут.  Бизнес
313
23 января 2019  16:59
Всего в 2019 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 122,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в СО
 Всего в 2019 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 122,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Бизнес
306
19 января 2019  17:26
Автоматизация бизнеса - успешное будущее бизнеса
Автоматизация бизнеса - успешное будущее бизнеса
 Для того чтобы ваш бизнес в будущем процветал, был успешным, важно автоматизировать бизнес-процессы. Это - важный момент для ведения дел. а также учета... Бизнес
94
Весь список


Новости компаний
25 января 2019  05:52
Производственная компания «ИТГФ» - широкий ассортимент швейной продукции
 Современный потребитель не задумывается о том, какую роль в бытовой жизни играет наличие таких атрибутов как швейные нитки, шнуры, ленты. Новости компаний
42
22 января 2019  11:40
Сызранский «ТЯЖМАШ» посетили китайские машиностроители Они оценили готовность предприятия к масштабной работе.
Сызранский «ТЯЖМАШ» посетили китайские машиностроители
Они оценили готовность предприятия к масштабной работе. Новости компаний
255
21 января 2019  23:54
Отмечается, что установка камер никак не заденет личную свободу пользователей услуги, поскольку видеозаписи будут изыматься только в случаях воровства и только по запросу МВД или прокуратуры.
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Отмечается, что установка камер никак не заденет личную свободу пользователей услуги, поскольку видеозаписи будут изыматься только в случаях воровства и только... Новости компаний
329
21 января 2019  20:33
В результате слияния появится третий по обороту розничный ретейлер в России.
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» решили объединиться
В результате слияния появится третий по обороту розничный ретейлер в России.  Новости компаний
477
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
206
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
401
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
412
Весь список
Транспорт
25 января 2019  09:54
В Самарской области открыли движение по трассе М-5 «Урал» для грузовиков Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий.
В Самарской области открыли движение по трассе М-5 «Урал» для грузовиков
Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Транспорт
142
24 января 2019  11:14
В Самарской области хотят построить четыре транспортно-пересадочных узла Они включат в себя специализированные зоны обслуживания пассажиров.
В Самарской области хотят построить четыре транспортно-пересадочных узла
 Они включат в себя специализированные зоны обслуживания пассажиров. Транспорт
262
22 января 2019  20:40
Кроме того, предлагается расширить список причин для отказа от поездки, при которых перевозчик будет возвращать деньги.
В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты в плацкарт
Кроме того, предлагается расширить список причин для отказа от поездки, при которых перевозчик будет возвращать деньги.  Транспорт
358
22 января 2019  17:31
По маршруту ул.Алма-Атинская, Московское шоссе, Г.Димитрова, Стара-Загора в оба направления.
Из-за прорыва горячей воды на Стара-Загора/Ташкентская автобусы №№21,23,41,59,59А едут в объезд
По маршруту ул.Алма-Атинская, Московское шоссе, Г.Димитрова, Стара-Загора в оба направления.  Транспорт
328
Весь список
Предпринимательство
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
96
19 января 2019  17:39
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
 Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
129
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
226
Весь список
Видео
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
317
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
766
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
956
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1165
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
1017
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1370
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1740
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1529
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1855
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2221
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2448
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3678
Весь список

Мероприятия
В День российского студенчества в Самаре проходят традиционные соревнования по плаванию
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится открытая лекция «Русская футуристическая книга»
XV Самарская археологическая конференция пройдет в музее Алабина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные