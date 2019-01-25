Наибольшая средняя удельная цена квартир традиционно в «старом центре» Самары

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При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5094 уникальных предложения, опубликованных в декабре 2018 года в открытых источниках.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в декабре 2018 года составила 60383 рубля. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 60867 рублей, 2-ком. – 59625 рублей, 3-ком. – 60 647 рублей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В декабре 2018 аналитики Самарского областного Фонда жилья и ипотеки зафиксировали небольшой – на 1,79% или 1063 рубля, - рост средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к ноябрю 2018 года.За год – с декабря 2017 года – этот показатель изменился значительнее: общий рост средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Самара составил 3 803 рубля или 6,72%.Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды, необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара.Во многом это связано с уменьшением на рынке недвижимости количества предложений в новостройках высокой степени готовности, а также выходом на вторичный рынок предложений в относительно новых домах с современными характеристиками.Наибольшее количество предложений на вторичном рынке приходится на 1-комнатные квартиры в Промышленном районе (7,5%), наименьшее – на 3-комнатные квартиры в Красноглинском районе -1,4%.Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре» - Самарском и Ленинском районах, а также в «новом центре» - Октябрьском районе. Но следует отметить, что здесь основными драйверами цен являются квартиры в «элитках» и кирпичных домах улучшенной планировки. Так, в Самарском районе за «элитки» просят в среднем 102421 рубль за квадратный метр, за «улучшенки» - 70542 рубля за квадратный метр. В Ленинском районе – 105 999 рублей и 83935 рублей соответственно. Октябрьский район: «элитки» - 115 546 рублей за метр, кирпичные «улучшенки» - 70 621 рубль за метр.Максимальная средняя удельная цена у 2-комнатных «элиток» в Лениснком районе – 115 997 рублей, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в Куйбышевском районе – 31 892 рубля.В аутсайдерах, по-прежнему, «окраина» - Куйбышевский район, где минимальная средняя удельная цена предложения у «сталинок» - 35 760 рублей за квадратный метр.Максимальная цена предложения на вторичном рынке г.Самары в декабре 2018 года зафиксирована в Ленинском районе. Здесь за 3-комнатную «элитку» просят 180 505 рублей за квадратный метр.Минимальная цена – 16407 рублей за квадратный метр – у 3-комнатной кирпичной «улучшенки» в Куйбышевском районе.