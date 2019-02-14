Началась работа областного штаба по подготовке к проведению весенне-полевых работ в Самарской области

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8 февраля в администрации муниципального района Большеглушицкий началась работа областного штаба по подготовке и организованному проведению весенних полевых работ в 2019 году. В мероприятии приняли участие, специалисты регионального Минсельхоза, руководители сельхозпредприятий Большеглушицкого и Большечерниговского района, производители сельхозтехники, банковских структур, агрохимии и агронауки.Главным вопросом заседания стали меры государственной поддержки аграриев в текущем году, среди которых особое внимание было уделено предоставлению несвязанной поддержки в отрасли растениеводства, элитному семеноводству, поддержке производства семенного картофеля развитию мелиорации и приобретению сельскохозяйственной техники. Специалисты министерства особо подчеркнули увеличение субсидирование страхования урожая. Согласно федеральным требованиям, агрострахование будет непосредственно влиять на приоритетность получения погектарной поддержки.О готовности Большеглушицкого района к весенним полевым работам рассказал руководитель УСХ А.Акимов: «Наша задача - провести ВПР максимально оперативно и на высоком уровне. Сформирована структура сева, подходит к завершению подготовка семян и ремонт техники. Сегодня ее готовность -95%».В Большечерниговском районе, по словам руководителя УСХ В.Пильщикова, также ведётся подготовка техники. В зависимости от вида, готовность варьируется от 90 до 92%. Все подготовительные работы по завозу удобрений, ГСМ и подработке семян планируется завершить в срок.Кроме того, важной темой обсуждения в рамках штаба стала борьба с карантинными сорняками. В настоящее время разработан проект порядка субсидирования мероприятий по борьбе с карантинными сорняками. Необходимость проведения работ по борьбе с карантинными сорняками обуславливается ещё и тем, что карантинная зона налагает запрет на вывоз без карантинного свидетельства не только за пределы региона, но и хозяйства, что может препятствовать реализации нацпроекта по экспорту.