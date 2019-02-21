На зарплаты самарским врачам и среднему медперсоналу направят дополнительные средства

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На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект изменений в областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами ОМС, и реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года планируется направить средства фонда на выплату заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения Самарской области.Таким образом, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составит в 2019 году – 224,9 млн. рублей; в 2020 году – 634,2 млн. рублей; в 2021 году – 922 млн. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

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