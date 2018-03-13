На встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра
13 марта 2018 13:31
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Глава региона Дмитрий Азаров на внеплановом заседании Самарской Губдумы выступил с докладом, в котором рассказал о поручениях, данных Президентом РФ по итогам визита в Самарскую область.
Дмитрий Азаров отметил, что региональным Правительством была проведена большая работа по подготовке обращений Президенту РФ, в том числе, и с федеральными ведомствами. Только за последнее время в Самарской области побывали около 20 руководителей федерального уровня. Многие вопросы были детально проработаны на уровне профильных министерств, совещания в регионе провели вице-премьеры Правительства РФ Аркадий Дворкович и Виталий Мутко.
На встрече с Президентом РФ глава региона Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
В их числе - строительство моста в районе Климовки, проект скоростного ЖД-сообщения Самара-Тольятти, поддержка новому кардиоцентру в Самаре, строительство нового ледового дворца в Самаре, строительство новой детской больницы в Сызрани, поддержка фиансирования программы 50-летия первого выпуска автомобиля ВАЗ.
Поручения Президентом даны, впереди - большая работа по подготовке документации, детальной проработке проектов и источников финансирования.
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