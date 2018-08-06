На сирены для Кинеля и Нефтегорска потратят 19,6 млн рублей
6 августа 2018 09:53
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Установка комплексной системы оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Кинель, Кинельском и Нефтегорском районах может обойтись в 19,6 млн рублей. Такова максимальная цена аукциона, объявленного ГБУ СО «Региональный центр коммуникаций». Состояться торги должны 27 августа. Работы необходимо выполнить до 30 ноября этого года, пишет СО ОНЛАЙН.
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