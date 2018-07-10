На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной

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Подрядная организация по строительству мостового перехода «Фрунзенский» АО «Стройтрансгаз» (СТГ) завершила бетонирование пролетного строения путепровода на съезде С-3 будущей развязки на улице Шоссейной, которая входит в комплекс объектов Фрунзенского мостового перехода.Под путепроводом протяженностью 70,7 м расположится автодорога основного хода. Забетонированное пролетное строение опирается на пять железобетонных опор, возведенных строителями ранее. Проезжая часть шириной 11 м будет включать в себя три полосы движения. На финальном этапе строительства Фрунзенского мостового перехода специалисты выполнят укладку асфальта на мостовое полотно путепровода, смонтируют освещение и барьерное ограждение.Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через реку Самару в проектное положение методом продольной надвижки. В настоящее время специалисты осуществляют укрупнительную сборку металлоконструкций 9-го этапа надвижки весом 1590 тонн (всего 11 этапов). После того как все металлоконструкции будут собраны и состыкованы с уже надвинутой ранее частью пролетного строения весом 5875 тонн, начнется сама надвижка. По завершении очередного этапа конструкция протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию - аванбек) сместится в сторону правого берега реки еще на 81 м.На основном ходе автомобильной дороги (со стороны озера Гатное) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников и отсыпка насыпи земляного полотна. На участке между мостом через оз. Банное и мостом через р. Самару проводится укрепление готовых откосов насыпи земляного полотна железобетонными плитами.На съезде №9 развязки на улице Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега реки Самары, сообщает пресс-служба облправительства.