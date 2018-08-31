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Минтранс добавил денег на реконструкцию улицы Ташкентской в Самаре

31 августа 2018 12:48
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Минтранс добавил денег на реконструкцию улицы Ташкентской в Самаре
Работы планируется провести на отрезке в 660 метров.

Областной минтранс объявил поиск подрядчика, готового заняться 4-м этапом реконструкции улицы Ташкентской в Самаре. Согласно опубликованной 30 августа на сайте торгов заявке, цена вопроса — не более 147,4 млн рублей.
В проектной документации 4-м этапом реконструкции определен отрезок от улицы Стара Загора до областной больницы им.Середавина. Здесь дорога уже перестраивалась в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, однако радикальные изменения затронули в основном тот участок, который выходит на Московское шоссе и находится рядом с больницей.

Теперь работы планируется провести на отрезке в 660 метров, что составляет менее половины расстояния от Московского шоссе до улицы Стара Загора. Здесь потребуется срубить три дерева, снести несколько существующих сооружений, вынести силовые кабели, переустроить бытовую и дождевую канализации, а также хозяйственно-питьевой водопровод, восстановить трассу, нанести разметку, расставить 34 дорожных знака, положить тактильную плитку, установить пешеходное ограждение и т.д. Сделать все это необходимо до 30 сентября 2019 года.

В 2016 году контракт на реконструкцию Ташкентской почти на всем ее протяжении — от улицы Георгия Димитрова до проспекта Карла Маркса — получила компания «Хрипунов и К». Первоначальная стоимость контракта составляла 787,74 млн рублей, потом ее повысили до 830,08 млн, но компании пока выплатили только 782,34 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com


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