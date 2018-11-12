Минтранс Самарской области готовится к доделкам на Московском шоссе
12 ноября 2018 09:34
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Министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин рассказал журналистам об итогах проекта «Безопасные и качественные дороги», пишет "Коммерсантъ". В 2017 году реализация проекта стартовала в 38 агломерациях России. Самарско-Тольяттинская агломерация стала самой крупной в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году в рамках проекта в области отремонтировано 163 км автодорог, в том числе 107 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 135 км. В 2018 году отремонтировано 189 км автодорог — 79 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км. Всего на реализацию проекта за два года направлено 8,2 млрд руб., в том числе — 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и 4,8 млрд руб. из областного. «Ремонт автодорог уже закончен, завершается приемка работ», — пояснил Иван Пивкин.
Вместе с тем, многие дороги, в том числе в столице региона в Самаре, остаются в ненадлежащем состоянии, а Московскому шоссе, фактически заново построенному перед ЧМ‑2018, уже необходима реставрация из-за образовавшейся на дороге колейности. «По работам на участке реконструкции от АЗС „Роснефть“ до проспекта Кирова было много критики со стороны общественности. Были сделаны замечания. Я провел несколько встреч, и по их итогам были высказаны рекомендации, которые мы учитываем, проектируем модернизацию, и в течение короткого периода мы это реализуем», — рассказал журналистам Иван Пивкин. По словам министра, на модернизацию объекта не потребуется больших расходов. «Это касается малозатратных вещей. Например, где-то уберут или уменьшат разделительную полосу, чтобы она не выходила за пределы перекрестка. Будет модернизирован ряд перекрестков уже реконструированного Московского шоссе», — сказал господин Пивкин.
9 ноября министерство должно отобрать подрядчика, который займется разработкой проекта ремонта Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М‑5 «Урал». Стартовая цена контракта составила 18 млн руб. Прием заявок на конкурс завершится 8 ноября, тогда же рассмотрят заявки. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания до 10 декабря. Разработку проектной и рабочей документации, а также госэкспертизу сметы на строительство он проведет до 25 сентября 2019 года.
Реконструкция Московского шоссе проводится с 2015 года. Подрядчик ООО «Самаратрансстрой» (СТС) получило по контракту 6,6 млрд руб. Эта же компания вела работы на другой части главной магистрали города (от ул. Мичурина до пр. Кирова) на общую сумму 1,7 млрд руб. На заключительных этапах работ у жителей города, представителей власти и общественности начали возникать претензии, касающиеся дорожного покрытия, развязок, разметок, установленных светофоров и прочее. Также критике подвергся региональный минтранс за обвалившийся склон у реконструированного участка Московского шоссе возле Ботанического сада. Подрядчик в августе привел в порядок дорожный и бордюрный камень, уложил грунт и георешетки, закрепить все планировалось рулонным газоном.
На пресс-конференции Иван Пивкин также сообщил, что первый этап строительства магистрали «Центральная» стартует в начале 2019 года. Тогда же определят подрядчика, который проведет первый этап работы на участке от обводной дороги в обход Самары до транспортной развязки в районе Ракитовского шоссе. Стоимость строительства составит 7,4 млрд руб., половина из которых будет выделена из федерального бюджета. Остальную сумму предоставят инвесторы и региональный бюджет.
Напомним, что Иван Пивкин стал единственным из министров, кто сохранил свой пост, хотя регулярно подвергался критике.
Эксперты уверены, что дополнительные работы по Московскому шоссе не понадобились бы, если бы минтранс изначально предусмотрел возможные проблемы в гарантийных сроках. «Результаты работ относятся к подрядчику. Если работы некачественные, то вопрос к минтрансу — каким образом он принимал работы. Если они приняты, то они признаны минтрансом качественными», — поясняет руководитель общественного движения «Дороги.63» Аркадий Лазарев.
По мнению общественника, если бы работы были сделаны некачественно, то в течение гарантийного срока подрядчик был бы обязан устранить какие-то недостатки. «То есть минтранс никаких дополнительных работ за свой счет бы не заказывал по Московскому шоссе. Второе: когда минтранс изначально составлял сметы и выпускал контракт, почему он не предусмотрел моментов, которые доделывает сейчас? Считаю, что здесь работа самого минтранса была некачественной. Теперь министерство пытается что-то предпринять, и то только по причине того, что на это лично обратил внимание губернатор. Все это должно было быть решено своевременно», — подчеркивает Аркадий Лазарев.
«В Самарской области, как и во многих других регионах России, остаются большие проблемы с качеством дорожного покрытия. Так, у того же Московского шоссе должны быть конкретные гарантийные сроки, в течение которых не должны требоваться никакие дополнительные работы. Здесь надо изучать документацию, чтобы понять, прошли ли эти сроки. Но в любом случае предстоящая модернизация вызывает вопросы, так как свидетельствует о том, что дорога изначально была сделана недобросовестно», — считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.
Фото pixabay.com
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