Минэкономразвития России оценило эффективность управления ОЭЗ «Тольятти»
16 февраля 2018 10:56
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В особой экономической зоне «Тольятти» побывали представители Минэкономразвития России. Визит состоялся 12 февраля в рамках посещения Самарской области и проведения проверки условий реализации соглашения о передаче полномочий по управлению ОЭЗ в Правительство региона. Это вторая ревизия федерального министерства после подписания документа в 2016 году. Мероприятие ежегодно включается в план работы ведомства.
В особую экономическую зону посетили начальник отдела создания и стратегического развития ОЭЗ департамента регионального развития Минэкономразвития России Владимир Зверков и его заместитель Сергей Целковских. Представители федерального ведомства изучили необходимые отчетные документы, а также им были представлены итоги работы ОЭЗ «Тольятти» за 2017 год. В числе основного результата руководитель проекта Сергей Федоров отметил выполнение показателей эффективности и окончание основного этапа строительства инфраструктуры.
«ОЭЗ «Тольятти» ежегодно показывает хороший результат в части исполнения показателей эффективности. Предварительный итог по 2017 году составил более 90%, а это значит, что мы вошли в число эффективных площадок. Кроме того, одним из достижений года я бы назвал стабильный рост частных инвестиций на фоне заметного снижения бюджетных вложений, поскольку мы завершили основной этап строительства инфраструктуры. Теперь отдача от вложенных государственных средств с каждым годом будет только расти» - подчеркнул Сергей Федоров.
В завершении своего визита Владимир Зверков дал высокую оценку деятельности управляющей компании по развитию проекта ОЭЗ «Тольятти».
«Мы видим, что динамика проекта ОЭЗ «Тольятти» остается высокой. Это подтверждает верность выбранной стратегии развития площадки после передачи полномочий по управлению ОЭЗ в Правительство Самарской области, – сказал Владимир Зверков. – Несмотря на произошедшие изменения в управлении проектом, Минэкономразвития продолжает контролировать развитие особых экономических зон в России. Мы готовы поддерживать инициативы регионов и совершенствовать работу в дальнейшем для достижения лучшего результата».
После посещения ОЭЗ «Тольятти» представители МЭР РФ провели проверку Правительства Самарской области и исполнения делегированных полномочий по управлению особой экономической зоной.
Напомним, что соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной «Тольятти» в Правительство Самарской области было подписано 5 сентября 2016 года. Документ определяет основные права и обязанности сторон по обеспечению функционирования ОЭЗ, сообщает пресс-служба облправительства.
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Отмечено выполнение показателей эффективности и окончание основного этапа строительства инфраструктуры. Экономика региона
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