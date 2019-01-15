Миллионы рублей ненайденных тренеров в самарском центре спортподготовки делили между собой
15 января 2019 11:24
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Региональная счетная палата насчитала на 306,6 млн рублей нарушений в работе ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области». Отчет о проверке опубликован 14 января на сайте палаты. Как пример неэффективного расходования средств приводится распоряжение средствами, которые были заложены на имевшиеся вакансии.
На момент открытия центра незакрытых позиций было 42% от штатного расписания, в минувшем году — 23%. Зарплатный фонд, предназначенный для этих вакансий, распределялся между действующими сотрудниками. Инспекторы сделали вывод, что центр не нуждался в заявленных специалистах, а 67,8 млн рублей субсидий на оплату труда неработающих сотрудников израсходованы неэффективно.
Помимо этого, аудиторы выяснили, что из бюджета было избыточно выделено свыше 27 млн рублей из-за того, что специалисты минспорта некорректно рассчитали поправочные коэффициенты к затратам центра, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
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