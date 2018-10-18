Михаил Жданов представлен в должности министра промышленности и торговли Самарской области
18 октября 2018 12:16
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Нового руководителя ведомства представил Александр Нефедов.
Свой первый рабочий день в должности министра промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов начал со знакомства с коллективом министерства. Нового руководителя ведомства представил Александр Нефедов. Как отметил Михаил Жданов, он хорошо знаком с деятельностью областного минпрома, сообщает Департамент информационной политики региона.
"Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, из которого я перехожу, плотно взаимодействовало с минпромом. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед министерством ряд новых интересных задач. Рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Уверен, что добьемся больших успехов в их решении", – подчеркнул министр.
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