Михаил Жданов представлен в должности министра промышленности и торговли Самарской области

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Свой первый рабочий день в должности министра промышленности и торговли Самарской областиначал со знакомства с коллективом министерства. Нового руководителя ведомства представил. Как отметил Михаил Жданов, он хорошо знаком с деятельностью областного минпрома, сообщает Департамент информационной политики региона."Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, из которого я перехожу, плотно взаимодействовало с минпромом. Губернатор Самарской областипоставил перед министерством ряд новых интересных задач. Рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Уверен, что добьемся больших успехов в их решении", – подчеркнул министр.