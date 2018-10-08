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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Мэрия Самары собирается отсудить у подрядчика реконструкции набережной у «Ладьи»

8 октября 2018 10:57
105
Мэрия Самары собирается отсудить у подрядчика реконструкции набережной у «Ладьи»
Чиновники хотят получить неустойку за срыв сроков проведения работ.

Департамент градостроительства Самары подал иск против подрядчика реконструкции четвертой очереди набережной реки Волги – ООО «Автодоринжиниринг». Чиновники обвинили компанию в срывах сроков выполнения работ.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте Арбитражного суда Самарской области, депстрой требует взыскать с подрядчика чуть более 13 миллионов рублей пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту. Предварительное заседание по данному делу прошло 3 октября. На нем представитель «Автодоринжиниринга» заявил, что компания не согласна с доводами чиновников, и попросил уменьшить размер неустойки. К согласию стороны не пришли, поэтому заседание было решено перенести. Оно состоится 2 ноября.

Напомним, что стоимость контракта по реконструкции набережной возле «Ладьи» составила 613 миллионов рублей. Работы на ней были завершены в июне этого года. Однако почти сразу жители Самары начали находить на обновленной набережной недочеты. Самой неприятной неожиданностью стало то, что во время дождей грунт со склонов оказывался на пешеходных дорожках. Как оказалось, дело в том, что при разработке проекта забыли учесть дождевые потоки, пишет "КП в Самаре".
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