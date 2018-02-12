Мэрия Самары отдаст в концессию стадион "Заря", кинотеатры "Юность" и "Россия"
12 февраля 2018 13:51
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Администрация Самары опубликовала список объектов, которые планирует отдать в концессию. В их числе 16 объектов культуры, спорта и образования.
В частности, в рамках концессионного соглашения решено проводить реконструкцию стадиона "Заря", находящегося в Советском районе Самары, а также кинотеатров "Юность" и "Россия" и здание реального училища, где учились в 1882–1889 гг. революционер Глеб Кржижановский и в 1897–1901 гг. писатель Алексей Толстой (ул. Алексея Толстого/Комсомольская, 31-33/18).
Также в концессию администрация Самары намерена отдать реконструкцию пяти детских садов: МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 290" на ул. Мориса Тореза, 83, МБДОУ "Детский сад № 249" на Шестой просеке и сады на ул. Подшипниковой, 27, ул. Советской Армии, 131 и ул. Калинина, 4а.
Кроме того, мэрия планирует привлечь инвесторов для строительства детского сада в Кировском районе Самары в районе домов № 112, 114 и 116 по ул. Ташкентской, возведения ФОКа в Красноглинском районе и школы в границах улиц Свободы, Юбилейной, Победы и Севастопольской.
Заключить концессионные соглашения городские власти намерены также с целью "строительства либо реконструкции" баз отдыха "Дорожник" (Кировский район) и "Мечта" (Октябрьский район).
Также отдать в концессию администрация Самары намерена около 5,5 тыс. объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем и 69 котельных и тепловых пунктов. Концессионер этих объектов должен будет обеспечить "организацию бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей", пишет "Волга Ньюс".
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