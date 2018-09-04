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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Мэрии Самары не удалось заработать на акциях «Газпрома»

4 сентября 2018 09:54
113
Мэрии Самары не удалось заработать на акциях «Газпрома»
Всего в собственности города находится 0,000247% акций газовой компании.

Пакет акций «Газпрома», который находится в собственности города, в первой половине 2018 года не принес дивидендов. Решение о выплате вознаграждения в этот период не принималось, говорится в отчете департамента управления имуществом города, представленном депутатам гордумы 30 августа.

Всего в собственности города находится 0,000247% акций газовой компании. Пакет был изъят из оперативного управления МКУ «Дом ребенка „Малютка“ специализированный». Самара является соучредителем еще 10 хозяйственных обществ, больше половины из которых уже не функционируют. Одна организация, впрочем, выплатила дивиденды Самаре за первые шесть месяцев этого года. Это «Институт истории и археологии Поволжья», в котором городу принадлежит 50%. Бонус составил 3400 рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
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