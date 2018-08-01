Максим Орешкин и Дмитрий Азаров приняли участие в обсуждении нацпроекта по повышению производительности труда
1 августа 2018 09:32
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Во вторник, 31 июля, в Самаре министр экономического развития РФ Максим Орешкин и глава региона Дмитрий Азаров приняли участие в пленарном заседании по обсуждению национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", пишет Волга Ньюс.
В самарском отеле "Lotte" проходит двухдневный семинар-совещание с субъектами РФ по разработке и реализации двух национальных проектов - по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда.
На дискуссионных площадках и круглых столах представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, эксперты обменивались идеями и предложениями по качественному наполнению программы по повышению производительности труда.
В рамках обсуждения главный акцент был сделал на том, что для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания ее конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать все источники роста. Одно из направлений - повышение производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. Этому, напомним, в своем послании особое внимание уделил президент России Владимир Путин.
"Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира, - поставил задачу глава государства. - Хочу подчеркнуть, что повышение производительности труда - это и рост заработных плат, а значит, и потребительского спроса. Это, в свою очередь, - дополнительный драйвер для развития экономики".
О том же говорил в своем послании глава региона Дмитрий Азаров. Он подчеркнул: как можно больше предприятий должны участвовать в региональной программе повышения производительности труда. "Чтобы общий кумулятивный эффект сработал на экономику всего региона", - отметил врио губернатора.
Самарская область не случайно была выбрана площадкой для обсуждения аспектов нацпроекта. Регион как "пилотный" вступил в приоритетную программу в 2017 году, подготовив одну из лучших региональных программ. В данный момент в проекте участвуют 14 отраслевых предприятий, всего же участниками должны стать 72 производства.
"В Самарской области проект активно развивается, - констатировал Максим Орешкин. - И есть позитивные результаты".
По словам помощника министра Юлии Урожаевой, на двух самарских предприятиях за короткий промежуток времени удалось достичь высокого эффекта по наладке производственных, управленческих, маркетинговых систем.
"Рост производительности на этих предприятиях по году может быть больше 20%. Конечно, все уроки - как мы переобучаем людей, каковы форматы целеполагания, работа с продажами - все это будет переноситься в национальный проект. И Самарская область, безусловно, должна стать одним из центров округа по распространению этих знаний и вовлечению других регионов в программу по повышению производительности труда", - подчеркнула она.
Одно из предприятий, которое может стать образцом для других, - АО "Средне-Волжский механический завод". Здесь по совету экспертов госкорпорации "Росатом" перевели производство в режим конвейера, что позволило увеличить производительность труда на 23%, соответственно, выросла зарплата занятых на конвейере работников. Сейчас на предприятии намерены внедрять принципы бережливого производства на других участках предприятия и в головном офисе. Цель понятна: снизить себестоимость продукции, оперативно реагировать на изменения потребностей заказчика и в конечном итоге повысить рентабельность производства.
Основной составляющей нацпроекта должно стать обучение сотрудников по подготовке управленческих кадров, внедрение принципов бережливого производству и повышение квалификации по рабочим специальностям. По мнению экспертов, эти три составляющие помогут изменить культуру производства и привить навыки производительной работы.
Предприятия, которые будут успешно справляться с задачами по повышению производительности, получат преференции для технического перевооружения - займы (под 1%) по линии Фонда развития промышленности и льготные кредиты от МСП Банка. Также для участников программы предусмотрят дополнительные возможности для сбыта на внутреннем рынке и посодействуют их выходу на экспортные рынки сбыта.
Отдельным направлением нацпроекта станет поддержка занятости, совершенствование программ трудоустройства и обучения. Как отметил Максим Орешкин, в этом направлении у Самарской области также есть положительный опыт. Как пример - решение проблем с трудоустройства большого числа людей в Тольятти. Изменения коснутся и институтов содействия занятости населения: планируется, что СЗН будут преобразованы в большинстве регионов РФ.
Результаты семинара-совещания в Самаре, все конструктивные идеи и предложения по системным мерам по повышению производительности труда, формированию методической и организационной поддержки предприятий, а также по вопросам занятости лягут в основу нацпроекта. Но главное место в нем займет опыт участников "пилотных" программ.
"Хорошие примеры должны стать достоянием общественности. Это позволит двигаться вперед", - резюмировал Максим Орешкин.
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Комментарии
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