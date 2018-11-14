ЛДПР поддержала новый бюджет Самарской области, хотя и не получила ответ про «чудовищные слухи» о зарплатах самарских футболистов
14 ноября 2018 14:27
147
Фракция ЛДПР, прежде выступавшая против утверждения в первом чтении бюджета Самарской области на 2019–2021 годы, сегодня решила все-таки поддержать его. Как заявил на пленарном заседании зампред от либерал-демократов Александр Степанов, он и его партия все еще надеются получить ответы на свои вопросы от министерства спорта, который в статусе врио возглавляет Дмитрий Шляхтин.
Ранее г-н Степанов в своем Facebook написал, почему голосовал против. «Мне непонятен такой бюджет, где на министерство спорта выделяется денег больше, чем на все ЖКХ региона, на всю культуру и кинематограф, национальную оборону и охрану окружающей среды вместе взятых! Когда умирают наши граждане от рака, в том числе из-за качества окружающего воздуха и питьевой воды — только на футбольный клуб „Крылья Советов“ (без стадионов, просто на ЗП [зарплату] игрокам и тренерам) тратят более, чем в 5 раз на всю экологию! Нам такой бюджет не нужен, он не сбалансирован и не отвечает интересам наших детей».
В своем публичном выступлении Александр Степанов также напомнил «чудовищные слухи» о том, что огромные зарплаты игрокам футбольного клуба на самом деле расходятся каким-то людям, и еще раз выразил надежду, что минспорта все-таки «найдет в себе силы встретиться с депутатами», чтобы дать ответы на эти и другие вопросы, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 ноября 2018 16:32
Также в первом чтении принят проект бюджета Самарской области на 2019 г. Экономика региона
130
14 ноября 2018 14:27
Заседание Самарской губернской думы состоялось сегодня. Экономика региона
147
14 ноября 2018 12:47
Проект представил министр управления финансами Андрей Прямилов. Экономика региона
162
Финансы и Банки
14 ноября 2018 09:59
Подключение через Wi-Fi бесплатно даже при отрицательном балансе мобильного телефона. Финансы и Банки
196
13 ноября 2018 09:32
Более 100 руководителей банка пришли в офисы для общения с клиентами. Финансы и Банки
236
12 ноября 2018 09:41
Самые востребованные операции в приложении — P2P-переводы. Финансы и Банки
178
Строительство
14 ноября 2018 15:00
Фундамент конструкции уже заливали бетоном. Строительство
118
13 ноября 2018 21:55Кошелев не признает охранную зону «Дома со слонами» на площадке его апарт-отеля
Против планов известного строителя Владимира Кошелева возвести на просеках апарт-отель неожиданно выступило управление госохраны памятников... Строительство
391
12 ноября 2018 13:36
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
411
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
170
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
94
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
153
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
768
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2022
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1949
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
152
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
289
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
428
Новости компаний
13 ноября 2018 23:10
За время производства этой модели в неё было внесено более полутора тысяч изменений. Новости компаний
495
12 ноября 2018 21:51
В «Живом журнале» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева появилось сообщение, что "8 ноября на заводе «Кузнецов» произошло ЧП: во время... Новости компаний
338
8 ноября 2018 23:40
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет. Новости компаний
425
8 ноября 2018 20:00
В Роскосмосе объяснили произошедшее программным сбоем и отметили, что на работу станции данный инцидент никак не повлияет. Новости компаний
307
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
128
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
716
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
562
Транспорт
14 ноября 2018 14:32
Об этом просили жители областного центра. Транспорт
142
13 ноября 2018 21:40
Данная инициатива направлена на сокращение рутинной работы судебных приставов. Транспорт
395
13 ноября 2018 17:23
Необходимый перечень документов представлен на сайте госуслуг. Транспорт
251
13 ноября 2018 17:13
46 вокзалов будут оборудованы детскими игровыми площадками до конца 2018 года Транспорт
334
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
171
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
275
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
766
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
836
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
808
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
843
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
686
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
712
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1124
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1486
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1544
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2673
Мероприятия