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ЛДПР поддержала новый бюджет Самарской области, хотя и не получила ответ про «чудовищные слухи» о зарплатах самарских футболистов

14 ноября 2018 14:27
147
ЛДПР поддержала новый бюджет Самарской области, хотя и не получила ответ про «чудовищные слухи» о зарплатах самарских футболистов
Заседание Самарской губернской думы состоялось сегодня.

Фракция ЛДПР, прежде выступавшая против утверждения в первом чтении бюджета Самарской области на 2019–2021 годы, сегодня решила все-таки поддержать его. Как заявил на пленарном заседании зампред от либерал-демократов Александр Степанов, он и его партия все еще надеются получить ответы на свои вопросы от министерства спорта, который в статусе врио возглавляет Дмитрий Шляхтин.

Ранее г-н Степанов в своем Facebook написал, почему голосовал против. «Мне непонятен такой бюджет, где на министерство спорта выделяется денег больше, чем на все ЖКХ региона, на всю культуру и кинематограф, национальную оборону и охрану окружающей среды вместе взятых! Когда умирают наши граждане от рака, в том числе из-за качества окружающего воздуха и питьевой воды — только на футбольный клуб „Крылья Советов“ (без стадионов, просто на ЗП [зарплату] игрокам и тренерам) тратят более, чем в 5 раз на всю экологию! Нам такой бюджет не нужен, он не сбалансирован и не отвечает интересам наших детей».

В своем публичном выступлении Александр Степанов также напомнил «чудовищные слухи» о том, что огромные зарплаты игрокам футбольного клуба на самом деле расходятся каким-то людям, и еще раз выразил надежду, что минспорта все-таки «найдет в себе силы встретиться с депутатами», чтобы дать ответы на эти и другие вопросы, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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