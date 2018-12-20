Квартиры на вторичном рынке в Самаре подорожали

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При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5305 уникальных предложений, опубликованных в ноябре 2018 года в открытых источниках.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в ноябре 2018 года составила 59320 рублей. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 59626 рублей, 2-ком. – 58573 рубля, 3-ком. – 59802 рубля.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В ноябре 2018 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к октябрю 2018 года выросла на 308 рублей или 0,5%, что меньше погрешности проводимых вычислений.По отношению к ноябрю 2017 года общий рост рассматриваемого показателя составил 2 837 рублей (5,02%).Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре» - Самарском и Ленинском районах, а также в «новом центре» - Октябрьском районе. Но следует отметить, что здесь основными драйверами цен являются квартиры в «элитках» и кирпичных домах улучшенной планировки. Так, в Самарском районе за «элитки» просят в среднем 106288 рублей за квадратный метр, за «улучшенки» - 68239 рублей за квадратный метр. В Ленинском районе – 111 065 рублей и 73 801 рублей соответственно. Октябрьский район: «элитки» - 110974 рубля за метр, кирпичные «улучшенки» - 69 555 рублей за метр.В аутсайдерах, по-прежнему, «окраина» - Куйбышевский район, где минимальная средняя удельная цена предложения у «сталинок» - 31 294 рубля за квадратный метр.Максимальная цена предложения на вторичном рынке г.Самары в ноябре 2018 года зафиксирована в Ленинском районе. Здесь за 3-комнатную «элитку» просят 175 152 рубля за квадратный метр.Минимальная цена – 18 333 рубля за квадратный метр – у 3-комнатной кирпичной «улучшенки» в Куйбышевском районе.pixabay.com